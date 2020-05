Coronakrisen har i de sidste par måneder lagt sportsverdenen dødstille.

Men hvis man som sportsudøver ikke længere kan passe sit arbejde, hvad gør man så? En mulighed er at følge i håndboldspilleren Mie Højlunds fodspor – og få krisen på lang afstand.

Den 22-årige landsholdsstjerne og playmaker fra Odense Håndbold har vandret syv dage rundt om Bornholm i fællesskab med sin gode veninde og holdkammerat – den 23-årige målvogter Althea Reinhardt.

»Vi har længe snakket om at skulle vandre i Danmark, og så havde vi ikke været på Bornholm før, men vi ville gerne se øen,« siger Mie Højlund.

Mie Højlund og Althea Reinhardt spiller til daglig sammen i Odense Håndbold. Foto: Mie Højlund / Instagram @Miehjlund Vis mere Mie Højlund og Althea Reinhardt spiller til daglig sammen i Odense Håndbold. Foto: Mie Højlund / Instagram @Miehjlund

De to håndboldspillere tog derfor færgen til Rønne og begav sig ud på den 120 kilometer lange kyststi og gik Bornholm rundt.

En oplevelse, der ifølge Mie Højlund var hele den slidsomme tur værd.

»Det var en virkelig god tur, hvor vi var meget heldige med vejret. Der var sindssygt smukt derovre, og det var en god tur til at komme lidt på afstand af krisen og komme ud, hvor man ikke er blandt andre,« siger hun.

Oprindeligt var planen, at de ville gå rundt på kyststien i tre til fire dage uden nødvendigvis at gennemføre hele ruten, men Mie Højlund fortæller, at da først de kom i gang, var de to holdkammerater ikke til at stoppe.

Mie Højlund og Althea Reinhardt brugte syv dage på at gå ruten rundt på Bornholm. Foto: Mie Højlund / Instagram @Miehjlund Vis mere Mie Højlund og Althea Reinhardt brugte syv dage på at gå ruten rundt på Bornholm. Foto: Mie Højlund / Instagram @Miehjlund

På trods af den lange vandring, der også bød på nætter i et medbragt telt, var det ikke svært at holde humøret højt på turen, fortæller Mie Højlund.

»Det har aldrig været et problem at holde humøret højt, når vi vandrer. Vi nyder ikke at skulle tænke så meget,« siger hun og tilføjer:

»Vi havde en enkelt dag, hvor vi tænkte: 'Nu ville det være rart at komme hjem igen', men ellers ikke.«

Til gengæld var det svært at komme hjem til Odense, hvor håndbolden endnu ikke er startet op som følge af coronakrisen.

På kanten af Bornholm kunne de to håndspillere også nyde den daglige solnedgang. Foto: Mie Højlund / Instagram @Miehjlund Vis mere På kanten af Bornholm kunne de to håndspillere også nyde den daglige solnedgang. Foto: Mie Højlund / Instagram @Miehjlund

»Man var træt de første par dage – nok fordi man havde sovet i telt og ikke havde fået et bad. Men det var også lidt tomt at komme hjem, fordi der ikke er noget at komme hjem til, når håndbolden ligger stille,« siger Mie Højlund.

Den ufrivillige pause fra håndbolden har været svær at komme igennem for den 22-årige playmaker.

»Det har været svært, når man ikke har det indhold i hverdagen, som man plejer at have. Man har nogle forventninger til sin sæson og til sig selv, og det har man ikke kunnet indfri,« siger Mie Højlund.

I stedet har hun givet sig i kast med en række alternative beskæftigelser. Blandt andet har hun i fællesskab med Althea Reinhardt fyret den af som frisør hjemme foran spejlet – efter opfordringer på de sociale medier.

Resultatet, efter Mie Højlund havde fået klippet sit hår af Althea Reinhardt. Foto: Mie Højlund / Instagram @Miehjlund Vis mere Resultatet, efter Mie Højlund havde fået klippet sit hår af Althea Reinhardt. Foto: Mie Højlund / Instagram @Miehjlund

»Jeg var egentlig ikke så hooked på idéen. Men Althea mente, at vi var nødt til det, når hun nu havde spurgt sine følgere på Instagram – der havde sagt ja til idéen,« siger Mie Højlund og tilføjer om resultatet:

»Det gik bedre end forventet!«

Alligevel er en fremtid som frisør ikke umiddelbart noget, der ligger i Mie Højlunds planer, når tiden som aktiv håndboldspiller engang er slut.

»Det tror jeg ikke, jeg er kompetent nok til, så det er nok bedre, at jeg lader være,« siger en grinende Mie Højlund.