Mikkel Hansen, Henrik Toft Hansen, Hans Lindberg og Niklas Landin.

Fire prominente navne, der alle ville pryde et hvilket som helst håndboldhold.

I øjeblikket er det dog ikke muligt for de fire spillere at spille håndbold, da de enten sidder ude grundet private forhold eller skader.

Lad os starte med Mikkel Hansen. Stjernespilleren forlod torsdag den danske VM-lejr for at være sammen med sin familie. Kæresten Stephanie Gundelach er højgravid, og forhåbentlig kan Mikkel Hansen kalde sig far, når VM begynder om seks dage. I hvert fald fik han fri for at fokusere på den snarlige familieforøgelse.

Mikkel Hansen har forladt den danske VM-lejr. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

»Mikkel Hansen har fået bevilget nogle fridage fra landsholdslejren i forbindelse med den forestående familieforøgelse. Mikkel Hansen deltager ikke i landsholdets aktiviteter de kommende dage - herunder aftenens landskamp mod Ungarn.«

»Hansen har fået fri i forbindelse med den kommende familieforøgelse, og Danmarks nummer 24 har aftalt med landstræneren, at han møder ind i VM-lejren efter et par dage,« skrev Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Lang vej for Toft

Mens det forventes, at Mikkel Hansen spiller håndbold om et par dage, står det langt værre til for stregspiller Henrik Toft Hansen.

Paris-spilleren fik en fiberskade under onsdagens træning. Dommen lyder umiddelbart på to ugers pause, der i så fald vil holde ham ude af Danmarks indledende fem gruppekampe.

Henrik Toft Hansen forventes ude i to uger. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

»Jeg fik et riv i lysken, men mærker dog lidt fremgang. Men der er stadig lang vej til håndbold. Forhåbentlig bliver jeg klar til at bidrage senere ved VM, men det er ikke realistisk, at jeg er klar til starten,« lød det fra Henrik Toft torsdag.

Og så er der rutinerede Hans Lindberg og Niklas Landin.

Førstnævnte døjer med en forstrækning i læggen, der holdt ham ude af torsdagens kamp mod Ungarn. Lægskaden holder ham muligvis også ude af lørdagens kamp mod Ungarn.

Landstræner Nikolaj Jacobsen udtalte, at der ikke tages nogle chancer med Hans Lindberg, og at der efterfølgende skal evalueres og tages en beslutning om, hvad der skal ske med højrefløjen.

Hans Lindberg døjer med en lægskade. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Endelig er der holdets anfører og målmand, Niklas Landin.

Han blev skadet under opvarmningen mod Ungarn, hvorefter man ikke risikerede nogle chancer med den 30-årige målmand.

»Niklas fik et meget lille stræk oppe omkring lysken, og der var ikke nogen grund til at tage nogen chance omkring i dag, og det er ikke noget, vi er nervøse for,« udtalte han til TV 2 SPORT.

Trods de fire afbud voldte Ungarn ingen problemer for Nikolaj Jacobsens mandskab, der kunne gå fra banen med en sejr på 33-19. Danmarks VM begynder om seks dage mod Chile.