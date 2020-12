Hvis det bliver til to point mod Frankrig, har Danmark taget et stort skridt mod EM-semifinalerne.

Forskellen på to og fire point er indlysende. Rent faktuelt. Men mentalt er der en meget stor forskel på de to cifre, når det kommer til, hvor mange point Danmark kan tage med i mellemrunden ved EM i kvindehåndbold.

Med den knusende sikre sejr på 28-19 over Montenegro sørgede Danmark for at sætte en regulær gruppefinale op mod Frankrigs forsvarende europamestre.

Og udfaldet af tirsdagens kamp kan få afgørende betydning for Danmarks videre chance i turneringen.

- Der er stor forskel. Der er forskel på følelsen, vi kommer ind i mellemrunden med, forklarer højrebacken Mette Tranborg.

- Det vil være sindssygt fedt at slå et fransk hold og tage den bølge med ind i mellemrunden. Det vil betyde meget, så vi vil gøre alt for at slå Frankrig.

Danmark er sikker på at få minimum to point med til mellemrunden, og det kan give holdet noget ro i maven inden sidste gruppekamp.

Men der er ikke plads til manglende koncentration, hvis den tredje sejr af tre mulige skal i hus, lyder det fra landstræner Jesper Jensen.

- Der var nogle ting i kampen mod Montenegro, som viste, at når ikke vi er helt på topniveau med koncentrationen, så er vi også rimeligt ordinære.

- Vi er nødt til at spille på maksimum hele tiden, og det har vi også ressourcer til, siger han.

Frankrig vandt også overbevisende søndag, da Slovenien blev fejet af banen i Herning inden Danmarks møde med Montenegro.

Derfor forudser Jesper Jensen også en god håndboldkamp tirsdag.

- Det bliver et sjovt opgør. Jeg tror, det er to hold med masser af overskud, så det kan godt blive både velspillet og intenst, mener han.

I hvert skal der masser af fysisk overskud til at hente fuld gevinst, forudser Anne Mette Hansen.

- Der skal rigtig meget fysik til. Vi skal være super skarpe i forsvaret, for de har mange dygtige spillere mand mod mand. Det skal vi være klar på at løse. Ellers bliver det en svær kamp, vurderer venstrebacken.

Danmark og Frankrig tørner sammen tirsdag klokken 20.30 i Boxen.

/ritzau/