Nok vandt de ikke guld, men de vandt mange hjerter.

Kvindelandsholdet i håndbold nåede hele vejen til EM-finalen, og det var den sportsbegivenhed, der trak flest danskere til fjernsynet, viser en opgørelse, som analysefirmaet Nielsen har lavet for B.T.

Her fremgår det, at 1.475.993 så med, da holdet kæmpede for guld, men måtte tage til takke med sølv mod de evigt stærke nordmænd.

Et VM i fodbold plejer også at være en god seermagnet, men håndboldkvinderne kunne fodboldlandsholdet ikke slå i år.

Det kunne have blevet til mere ved VM i fodbold. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Det kunne have blevet til mere ved VM i fodbold. Foto: PAUL ELLIS

I den afgørende kamp mod Australien så lidt over 1,4 millioner med, da slutrunden sluttede alt for tidligt for Kasper Hjulmands tropper.

På de næste pladser på listen finder man herrelandsholdet i håndbold, der vandt bronze ved EM i starten af året. Semifinalen mod Spanien nåede lige knap 1,4 millioner, mens bronzekampen trak lidt over 1,3 millioner.

Rosinen i pølseenden på top 5-listen er herrelandsholdets anden kamp i mellemgruppen, hvor knap 1,3 millioner fulgte kampen mod Kroatien.

Tallene dækker over al sening på udsendelsesdagen og op til syv dage efterfølgende.

Skulle man være i tvivl om danskernes håndboldglæde, så taler tallene i hvert fald et tydeligt sprog. Og det er sød musik i DHFs ører.

»Vi er meget stolte over den opbakning, som danskerne viser vores håndboldlandshold både med fyldte arenaer og masser af tv-seere. Det kommer naturligvis som følge af gode resultater med EM-medaljer til begge landshold i 2022. Men jeg tror også, det er et udtryk for, at vores landsholdsspillere er tilgængelige og nede på jorden, så de opnår en stor popularitet i befolkningen,« siger direktør i Dansk Håndbold Forbund Henrik M. Jacobsen.



»Sport har en helt særlig evne til at skabe fællesskab danskerne imellem, og det er seertallene her endnu et dejligt bevis på. Nu glæder vi os til flere fælles håndboldoplevelser i det nye år, hvor der er VM for herrer lige ovre på den anden side af Øresund og for kvinder på hjemmebane i Herning. Det bliver fantastisk.«

VM i 2023 begynder 11. januar, og Danmark spiller sin første kamp 13. januar.

Potentielt bliver en af de afgørende kampe for Nikolaj Jakobsens mandskab den meste sete sportsbegivenhed i det kommende år – hvis altså ikke kvindelandsholdet igen snupper titlen som årets største seermagnet.