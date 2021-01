»Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Danmark af – hey, hey, hey!«

De danske gulddrenge får vist en festlig søndag aften. Og den er velfortjent.

For i et stort finale-drama vandt det danske herrelandshold i håndbold nemlig VM for anden gang i træk, da Sverige blev besejret.

Efter slutfløjtet gik de danske drenge da også noget nær guld-amok i omklædningsrummet og fejrede den store triumf.

I en video, som de egyptiske arrangører har delt på Twitter, kan man i hvert fald se, hvordan champagnepropperne bliver poppet, inden der brydes ud i stor jubel.

Og her blev landstræner Nikolaj Jacobsen da også overdynget med både champagne og øl, da euforien ingen ende ville tage.

Det er dog ikke kun de danske håndboldherrer, der jubler over guldmedaljen.

Hjemme i Danmark har adskillige sportsstjerner og politikere nemlig også været ude og dele deres jubel på de sociale medier.

Danmark vandt søndag aften VM-finalen med 26-24 over vores svenske naboer.

Du kan se jublen fra omklædningsrummet øverst i artiklen.