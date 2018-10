Danmark slog Ukraine med 30-24, da de to nationer onsdag aften mødtes i EM-kval'en. Danmark havde startvanskeligheder, men endte med at køre en sikker sejr i land.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år

B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, var på plads på tribunerne i Aarhus, og her kan du se hans karakterer til de danske spillere.

Han fik ikke ligefrem imponerende god hjælp af sit forsvar gennem hele opgøret, men Niklas Landin stod alligevel en flot kamp, hvor han flashede sin verdensklasse flere gange. Til ukrainernes store fortrydelse. Banens bedste spiller! Karakter: 8

Nikolaj Jacobsen vil så gerne kunne bruge Lynggard i forsvaret, der er landstrænerens store hovedpine. Men vi har stadig til gode at se ham bevise, at han hører hjemme på landsholdet. Fik lov at starte på banen, men brændte to100 procents-chancer og fik en udvisning. Ikke imponerende. Karakter: 3

Der var gode ting fra Kirkeløkke, men vi mangler fortsat at få helt ro i maven over udsigten til, at han formentlig skal spille en bærende rolle under VM. Han ser til tider ud til at mangle lidt fysik. Karakter: 6

Indtog venstre fløjen i anden halvleg, og det slap lillebror Landin helt hæderligt fra. Karakter: 7

30 minutter, fire skud og én scoring. Det var udbyttet for Casper U. Mortensen, og det kan ikke blive til bestået. Karakter: 4

Markussen er med i kapløbet om et af de yderste VM-mandater, og onsdag aften i Aarhus gjorde han et flot stykke arbejde med at overbevise landstræner Nikolaj Jacobsen. Karakter: 7

Han ramte ikke sit topniveau, og specielt i første halvleg var der et par dårlige afleveringer og fejl, som vi ikke forvener fra Lauges side. Men han leverede også gode ting - sammenspillet med Mikkel Hansen kan blive meget afgørende til VM. Karakter: 7

Fik de første 30 minutter på banen, og det var godkendt - uden at være prangende fra hr. Svan, som nettede to gange og kiksede en enkelt. Karakter: 6

'Hans Majestæt' entrerede banen efter pausen, og selvom spillet ikke nåede royale højder, så var det ganske solidt, hvad Lindberg bidrog med fra højre fløj. Karakter: 6

Ligner nu en nøglefigur i forsvaret - særligt i René Tofts fravær. Han kæmper sammen med sine holdkammerater for at kitte forsvaret sammen på et højt niveau inden VM. Det blev bedre, som kampen skred frem, men der er stadig plads til forbedringer. Karakter: 6

' Stod i miderforsvaret sammen med Henrik Møllgaard i størstedelen af kampen. Men det samarbejde skal blive bedre, hvis drømmene om VM-guld skal blive til virkelighed. Offensivt var det ganske fornuftigt fra Toft Hansen - trods dobbeltafbrænderen. Karakter: 6

Når vi lægger lup på Mikkel Hansen, er det altid med en forventning om noget ekstraordinært. Det fik vi ikke i kampens begyndelse, hvor stjernen lavede flere fejl, end vi normalt ser fra hans hånd. Men Hansen hævede niveauet i løbet af opgøret og fik begejstringen til at stige hos publikum i Aarhus. Karakter: 6

Fik sat skik på angrebsspillet, da han kom på banen. Dygtig til at sætte spillet op og bidrog med gode assists og mål. Karakter: 7

Landstræneren måtte flå et par skideballer ud af ærmet i første halvleg, hvor der blev sjusket for meget efter hans smag. Men kampen endte med at blive en god oplevelse for ham, da han fik tid til at eksperimentere en smule og samtidig kunne tage en overbevisende sejr med hjem på hotelværelset. Karakter: 6