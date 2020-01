Danmark vandt den sidste EM-test over Frankrig med 31-30.

På en svær udebane i Paris, hvor 15.000 tilskuere støttede værterne, viste de danske EM-favoritter klassen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen skiftede flittigt ud undervejs og demonstrerede, at Danmark har en skræmmende god bredde.

B.T.s håndboldkommentator Søren Paaske har givet danskerne karakterer for kampen. Dem kan du se herunder.

Spillede de sidste 30 minutter af kampen, og anfører Landin diskede - uden at ramme topniveauet - op med flere store redninger, som var med til at sikre Danmark sejren. Karakter: 7

Fik hele første halvleg i målet, men Jannick Green kunne ikke ramme det tårnhøje niveau fra sejren over Norge. Karakter: 5

Viste prøver på sine evner i anden halvleg, men vi venter stadig på det store gennembrud i landsholdstrøjen fra Kirkeløkke. Karakter: 6

I første halvleg spillede han kun overtal og tog straffekast. Efter pausen var der mere spilletid til Hansen, der dog kæmpede lidt med at ramme det rigtige koncentrationsniveau. Karakter: 7

En rigtig god kamp fra Henrik Møllgaard, som virker til at være førstestyrmand i forsvaret, fordi René Tofts fysik ikke kan holde til alt for mange minutter på banen. Karakter: 8

Særligt i forsvaret var Mads Mensah en vigtig mand for landsholdet, og han fik taget sin del af slagsmålene mod de stærke franskmænd. Karakter: 7

Fik sat nogle fornuftige angreb op efter pausen, men gjorde ikke det helt store væsen af sig selv. Karakter: 6

Danmarks Speedy Gonzales fik igen vist, at han kan noget, som ingen andre danskere kan. Hans fintespil er fremragende, og han kan få en vigtig rolle som joker under EM. Karakter: 8

Højre backen begyndte kampen usikkert og med flere fejl. Et par gode aktioner senere i opgøret ændrer ikke på, at det aldrig rigtig blev Øris' dag i Paris. Karakter: 5

Fik tjansen på højre fløj fra anden halvlegs start, og han åbnede med en afbrænder, men spillede sig op. Karakter: 7

Der har været sået tvivl om hans niveau efter skiftet til portugisisk håndbold, men klasse fornægter sig ikke. Fysikken kan ikke holde til så mange minutter, men han leverede rigtig fornuftigt. Karakter: 8

Ikke på banen. Karakter: UB

Hans bedste landskamp nogensinde! Damgaard har fart i føddenre, bid i afslutningerne og har fået et bedre blik for sine medspillere. 10 scoringer på 13 forsøg er ganske enkelt voldsomt imponerende og giver ham - trods opgørets manglende betydning - den absolutte topkarakter. Han kan gå et stort EM i møde. Karakter: 10

Barcelona-spilleren viste, at landstræner Nikolaj Jacobsen kan regne med ham i den danske defensiv. Rigtig godt forsvarsarbejde fra Andersson. Karakter: 8

Hård test af Magnus Bramming, men venstre fløjen var bundsolid. God præstation i forsvaret og sikker i sine afslutninger. Karakter: 8

Den kommende slutrundedebutant imponerede stort og viste, at han godt kan begå sig mod de bedste nationer - i hvert fald når det gælder træningskampe. Karakter: 8

Fik bragt næsten alle spillere i aktion, og langt de fleste tankede godt med selvtillid. Testede samtidig nye konstellationer af i begge ender af banen - og besejrede alligevel et af verdens bedste hold på udebane. Det er det, man kalder en god dag på kontoret. Karakter: 8