Så kan du se tophåndbold live på B.T., når Skjern spiller mod Velenje i den afgørende gruppekamp i EHF European League.

Her skal danskerne forsøge at tage to vigtige point mod det slovenske storhold.

Det gælder førstepladsen i gruppen, som giver direkte adgang til kvartfinalerne i European League, så der er masser at spille om, når Skjern løber ind i hallen i Slovenien.

Du kan se kampen, som B.T. bringer dig i samarbejde med Pluto TV, i LIVE-streamen øverst i denne artikel fra kl. 18:30. Der er kampstart kl. 18:45.