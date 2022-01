EM-semifinalen bragte sig endnu tættere for Danmark med sejren over Island, der blev slået 28-24.

De danske håndboldherrer fik en perfekt start på mellemrunden med to point mod et vanvittigt hårdt kæmpende islandsk landshold, der langtfra virkede ramte af det coronaudbrud, der plagede dem op til starten.

Men så er det bare ærgerligt, de stod over for Kevin Møller og Mathias Gidsel …

Herunder kan du se B.T.s karakterer:

Hvem var denne tårnhøje fyr, der startede i kassen for Danmark? For det var ikke Niklas Landin. Han fik fat i absolut INTET i første halvleg. Hevet ud efter 20 minutter. Hvornår har vi sidst set det? Han var helt væk. Det er altså virkelig sjældent set. Indtil videre har han leveret på sit vanlige høje niveau, så lad os satse på, det var en enlig svale.

Halløj med dig, Der Kevin! Suverænt indhop. Absolut topklasse. Han kom ind i stedet for den slunkne Landin, og det var islændingene ikke glade for. Møller lukkede af. Helt af. Det var med til at tippe kampen over i dansk favør. Forsvaret begyndte at markere sig – og med Møller bag dem var vejen banet til sejr. Det vidner om et højt niveau, når man kan komme ind fra bænken på den måde. Stærkt!

Han er så sikker på sine afslutninger. Det er helt vildt. Iskold – og så trak han et straffekast på sin anden afslutning. Forsvarsmæssigt så man, hvorfor der er plads til forbedring for det unge stortalent. Men så er det godt, at han har helt styr på, hvordan det foregår i den anden ende, når målmanden ser sagesløst til. Mageløse afslutninger.

Hmm, tja, ja … Tjoh. Det var godt nok en blandet landhandel fra Mikkel Hansen. Alt for uskarp på straffekast. Det har vi vist ikke set før i den grad. Afslutningerne sad heller ikke udefra, som de plejer. Vi mangler stadig at se det allerbedste fra Hansen. Ja, vi har vanvittigt høje forventninger til den danske superstjerne. Og det er helt berettiget med det niveau, vi ved, han besidder. Der er mere at komme med. Det skal der være. Ikke godt nok.

Av! De aldrende stænger har haft det svært under dette EM. Rigtig svært. Mod Island blev han revet rundt igen. Det er lidt bekymrende at se den normalt stålfaste kæmpe vakle på den måde. Han blev i december ramt af corona for anden gang, det betød en ufrivillig håndboldpause, og Møllgaard har da også indrømmet, at formen stadig mangler lidt. I kulissen presser andre folk sig på …

Nikolaj Jacobsen vil gerne se endnu mere til Lauge. Og han er der i perioder. Men får vi alt ud af ham? Overhovedet ikke. Måske skal vi vænne os til at se en anden landsholdsudgave af den Lauge, der smadrede alt og alle på sin vej mod VM-guldet på hjemmebane i 2019. Indtil videre kæmper han med at passe ind. Han har evnerne, men hvordan skal de bruges?

Der er ingen tvivl om, at han er manden på stregen de næste år på landsholdet. Det har han allerede bevist. Og den blonde jernmand er blevet en vital del af det danske landsholds med sine evner i begge ender af banen. Han skulle lige vænne sig til et par irriterende islændinge i midterzonen. Alligevel blev han ved ufortrødent. Kæmpede sig godt op i angrebet også.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

WOW! Selv ikke Liam Neeson i 'Taken' kunne redde det her Gidsel. Det helt store spørgsmålstegn inden kamp for Danmark var, hvordan Gidsel ville reagere med voldsomme slag, han fik i maven og ved ribbenene. Blev smerterne for store? Måske. Men manden er et AAA-batteri uden begrænsning. Hvor er det bare vanvittigt at tænke på, at han for et år siden var totalt ukendt i den brede danske befolkning. Nu er det altså ham, man kigger på for at få tingene til at ske. Ustoppelig.

Det har ikke været et EM, hvor der sker alverden i den yderste del af højre side. Svan er gået lidt i et med tapetet. Men han stemplede virkelig ind til denne slutrunde i anden halvleg med et par iskolde fra kassen på flere vigtige tidspunkter. Det er hans sidste slutrunde, og selvom der er udfald, viste han, at rutinen aldrig svigter.

Lad os bare sige, det ikke var brødrene Landins aften i Budapest. Lillebror Landin startede inde og dækkede backen. Og det var ikke den store succes. Puha, han kæmpede med tingene. Han kom for sent i et par dueller, og selvom afslutningerne sad i den anden ende, var det under niveau i forsvaret. Det er ellers her, han kan gøre en markant forskel.

Holm kom på banen med 13 minutter igen og fik flere angreb. Gjorde ikke det store væsen af sig.

Kom ind og aflastede Rasmus Lauge. Og det gjorde han rigtig godt. Det har været hans rolle under dette EM. Den danske schweizerkniv med de ghanesiske rødder er guld værd for Nikolaj Jacobsen. Han trak en vigtig tominutters udvisning i anden halvleg og gjorde det godt i forsvaret. Solidt.

Hald-inspektøren kom ind i forsvaret i første halvleg i stedet for Møllgaard. Og han sørgede for, at lysene blev slukket, boldene sat på plads, og fik låst af. Den model har vi set tidligere under EM, og Hald må efterhånden stå ubehageligt tæt på Møllgaards comfort zone og puste ham i nakken. For der trækker op til en udskiftning på forsvarsposten. Samarbejdet med barndomskammeraten Magnus Saugstrup fungerer bare bedre med Hald. Selv med de udsving, der var mod Island.

Landstræneren skulle træffe en svær beslutning, da han hev Niklas Landin ud. Enhver anden målmand var kommet tidligere ud, men sådan er det, når man er verdensklasse som Landin. Beslutningen var dog helt på sin plads og vendte kampen. Men Jacobsen har stadig to hovedbrud. Skal Henrik Møllgaard sættes af i stedet for Simon Hald? Og hvordan pokker får han mere ud af Rasmus Lauge? Danmark vandt og fik en perfekt start på mellemrunden. Det er da én vigtig bekymring mindre for fynboen.