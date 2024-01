Én mand brændte hele hallen ned med et vanvittigt indhop!

Men det holdt godt nok hårdt for de danske verdensmestre mod Tjekkiet ved EM-åbningskampen i München.

I sidste ende blev det dog til en sikker sejr på 23-14 efter en god anden halvleg.

Og det skyldes især denne unge mand. Her er B.T.s karakterer fra den danske åbningskamp:

Han kom slet ikke i gang. Det startede faktisk ret fint, men tjekkerne skød ham dybere og dybere ned i sækken. Den skal glemmes hurtigt.

72 i redningsprocent! Mine damer og herrer, der er en ny sherif i byen! Han kunne lige så godt være dørmand nede ved åen i hjembyen Aarhus. Ingen kommer forbi her. Stort indhop! Er han ved at overhale Niklas Landin? Nu kan han i hvert fald stryge én ting af Tjek-listen. Sejr i EM-debuten. Ankommet med et kæmpe Prag! VANVITTIG!

Emiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil! Landstræneren var ikke sur, han var r-a-s-e-n-d-e! Jakobsen fik den ene skideballe efter den anden. Og med rette, for det var langt under niveau i begge ender. Dyre afbrændere. Der skal snittes nogle træfigurer ude i skuret.

Wooow! Han kan sgu endnu. Noget af en hammer, han fik sendt af sted. Da tingene ikke kørte, havde Hansen mere held i sprøjten. Men hvad skete der med fingeren?

UB.

Gunslingeren fra Magdeburg blev sluppet løs i de sidste minutter. Scorede et fint mål.

VM-helten var en del af det offensive arsenal, der blev skudt efter tjekkerne. Og det lykkedes til tider. Et par dumme fejl krydret med et stærkt tempo. Jo, jo, det skal nok blive godt. Vi ved, hvad han kan.

Man måtte lige tørre fedtet af brillerne i Olympiahalle i München. Sker det her virkelig? En dårlig kamp fra Mathias Gidsel? Længe lignede det hans dårligste landskamp nogensinde. Intet lykkedes. Tekniske fejl, tørre tæsk og en kæmpe skygge af sig selv. Det har vi aldrig set før. Spillede sig lidt op i anden halvleg.

En blandet landhandel fra Flensborg-stregen. Virkelig god i angrebet, men tog sig et par svipsere defensivt.

30 minutter uden at gøre væsen af sig. Det hele foregik ind over midten, og så glemte de truppens ældste mand ude på fløjen.

Der er ikke den del af Møllgaards krop, der ikke gør ondt - der er ikke den skavank, han ikke har. Men han kan stadig uddele øretæver. Og kroppen fejler absolut intet, når den står i vejen i forsvaret.

Han blev sendt ud efter en bratwurst med ekstra surt af en rapfodet tjekke - men han kom godt igen og dannede en solid duo med Møllgaard. Det hele faldt på plads, da Emil Nielsen lukkede af i anden halvleg.

UB.

Sad på bænken hele kampen.

Velkommen tilbage, Pytlick! Han fik et par på hovedet af tjekkerne. Godt kørende i en periode, men der sneg sig for mange afbrændere ind. De skal altså ind i kassen.

Landstrænerens personlige schweizerkniv. Kom ind og trak et straffe. Og indtog sin vante rolle som højre fløj i angrebet og back i forsvaret.

Han er med for sine defensive evner - men i aften kunne han gå på vandet. Erobrede heroisk bolden ene mand. Og så blæste han det ene skud efter det andet ind i kassen. Træfsikker som bare fanden!

UB

Ind i forsvaret for at stabilisere. Det blev ikke nok spilletiden til en karakter.

DU får en skideballe, DU får en skideballe, ALLE får en skideballe! Landstræneren havde travlt - for der var intet der lykkedes. Han jagtede desperat de offensive løsninger med alle tænkelig kombinationer før pausen. Sjældent har verdensmestrene scoret SÅ få mål. Det lugtede længe af en gentagelse af det sensationelle nederlag til Tjekkiet i hans første slutrunde. En slidsom sejr, den tager han gerne - og glemmer alt om den første halvleg. Anden halvleg kan han godt leve med.