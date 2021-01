Der var dømt total magtdemonstration, da Danmark – uden flere af stjernerne – ydmygede Kroatien med 38-26 i den sidste kamp i mellemrunden.

Kampen var på papiret ligegyldig for håndboldherrerne, mens kroaterne skulle vinde for at klemme sig videre til mellemrunden. Den motivationsforskel var dog ikke til at se på banen, hvor danskerne var fuldstændig overlegne.

Dermed kommer landsholdet flyvende ind i kvartfinalen mod Egypten med seks storsejre. Nu vil vi bare gerne have sikkerhed for, at Niklas Landin og Mikkel Hansen er 100 procent klar til den kamp!

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere efter legestuen mod kroaterne.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER



Anføreren sendte os alle sammen i chok, da han røg i gulvet i første halvleg, efter Emil Jakobsen væltede ind i hans ene ben. Det så virkelig grimt ud, og Landin lignede først en mand i store smerter. Det er dog opløftende, at Landin selv var i stand til at gå fra banen, og at de første meldinger fra landsholdet er positive. For et dansk landshold uden Niklas Landin her i de afgørende kampe …? Det vil være en kæberasler af dimensioner til guld-drømmene. Karakter: 8



​Fik pludselig en stor rolle, da Niklas Landin måtte udgå med en skade. Og den forvaltede Barcelona-spilleren enormt overbevisende. Han bød ind med masser af redninger, og så kom han endda også på måltavlen. Møller viste Nikolaj Jacobsen, at han kan regne med ham, hvis det bliver nødvendigt. Karakter: 9



Den danske wonderboy fulgte op på sin drømmedebut med endnu en virkelig flot præstation. Han nettede otte gange på ni forsøg – og så dækkede han i øvrigt godt op. Karakter: 9



Forsvarschefen spillede en glimrende første halvleg, men – måske på grund af de to udvisninger – fik han lov at sidde på bænken og slappe af i de sidste 30 minutter. Karakter: 8



​Det er mit vollem risiko, som de ville sige i Jakob Holms tyske klub. Bagspilleren skruer tempoet helt i vejret, og der sniger sig nogle fejl ind, men der kommer altså også rigtig meget godt ud af det. Kæmpe energ til det danske spil! Karakter: 8



​Fik lov at få spilletiden for sig selv på højre fløj, da rutinerede Lasse Svan blev tildelt en friaften. Og højtflyvende Hansen var ganske sikker i sine afslutninger og dækkede godt op. Karakter: 8



​Det er længe siden, vi har set så god en præstation i landsholdstrøjen fra Lasse Andersson. Han var virkelig god i forsvaret – hurtig på fødderne og forudseende. Og så gav han det danske kontraspil en ekstra dimension med et sublimt overblik. Flot kamp! Karakter: 8



​En af de bedste landskampe i mange år fra Mads Mensahs side. Så I den underhånd, han trak op i nettaget? Det er noget af det sværeste overhovedet – men selvfølgelig kunne han det på en aften, hvor alt lykkedes for bagspilleren. Karakter: 9



Spillede hele anden halvleg, og det var mest i defensiven, at den yngste Landin-bror gjorde opmærksom på sig selv. Og det​ gjorde han ganske fint. Karakter: 7



Tre mål og en enkelt afbrænder blev det til for Magnus Saugstrup i angrebet. I forsvaret uddelte han bøllebank til kroaterne og viste, at han har fysik til at begå sig på højeste niveau. Karakter: 7



​Ikke på banen. Karakter: UB



​Ikke på banen. Karakter: UB



​Aalborg-spilleren fik sin VM-debut – og scorede selvfølgelig på i det allerførste angreb, han var på banen. Godt at få nogle slutrunde-minutter i benene. Dem bliver der nok ikke så mange af til Læsø i resten af turneringen. Karakter: 8



Den klart bedste kamp indtil videre ved dette VM fra A-Z. God i begge ender af banen. Rart at han endelig melder sig ind. Karakter: 8



​Efter at have haft en forsvindende lille rolle ved dette VM fik rutinerede Øris på banen og spillede en stor kamp mod Kroatien. Og det er altså slet ikke så nemt – så hatten af for det. Han var skarp i afslutningerne, holdt godt tempo i bolden og var god i assistspillet. Karakter: 8



Ikke på banen. Karakter: UB



​Landstræneren kunne ikke have drømt om en bedre aften i Kairo. Endnu en storsejr over et kroatisk mandskab, som tidligt smed håndklædet i ringen. Og han fik fordelt spilletiden godt og kunne se en lang række spillere tanke godt med selvtillid. Nu krydser han bare fingre for, at både Mikkel Hansen og Niklas Landin bliver klar til kvartfinalen. Karakter: 9