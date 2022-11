Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark tager to point med videre til mellemrunden efter en flot sejr over Sverige på 25-23.

En vanvittig første halvleg, hvor danskerne holdt svenskerne nede på blot fem scoringer, dannede grobund for triumfen.

Med sejren lever den danske semifinaledrøm.

Her følger B.T.s karakterer fra opgøret:





Sandra, du sprængte skalaen! Verdens bedste målmand var... ja, verdensklasse. Hun var helt vanvittigt god. Svenskerne fandt det alt for Töft at skyde forbi danskeren, der stod med en redningsprocent på helt uhørte 75 procent i første halvleg. En lidt mere menneskelig anden halvleg, men det (kanel) snurrer stadig rundt i hovedet på svenskerne, når de lægger hovedet puden i nat. Toft vil hjemsøge dem til evig tid.





Hun kom ind sidst i opgøret, da langskytterne drillede Toft en smule. Satte en vigtig lap på et svensk kontraangreb.





Klasse! Friis startede kampen ret skidt - men sikke en måde at rejse sig på efter de første afbrændere. Det unge fløjtalent viste stor mental styrke. En förnøjelse. Ni flotte mål.



UB

Hele kampen på bænken.





Östergaard fortsatte sit tårnhøje EM-niveau. Snorlige afslutninger, stærke kontraangreb og så en massiv indsats i forsvaret sammen med resten af holdet. En imponerende formkurve, hun har gang i.



UB

Hun sad hele kampen på bænken.





Hansen var et bæst i forsvaret og gjorde sit til, at svenskerne drømte sig tilbage til Kalmarunionen. Angrebsmæssigt var der dog lidt mere tilbage at ønske. Stadig for høj risiko med dumme fejl som følge. Men det er hurtigt glemt en aften som i aften.





'Det her er privat grund, og I har ingen rätt at komme här' næsten råbte Heindahl i hovederne på de svenske skytter. Taburetten i forsvaret vaklede aldrig. En fornem indsats af forsvarskæmpen, der lige så godt kunne skifte navn til Heimdal, for ingen kom forbi den her vagt. Der var i hvert fald minimum 133 gram tudekiks at dele ud af til svenskerne. En vanvittig anden halvleg af storskytten Thyra Axner forhindrer topkarakteren.





Kom ind i slutningen af kampen. Det blev hverken eller.





I Sverige kalder de hende for Rikke Bläckfisk - for det var nemlig, hvad hun var. En blæksprutte. Alle tænkelige bolde røg ikke forbi hendes lange fangearme. Fantastisk samarbejde med Heindahl og Toft i målet. De chokerede svenskerne med deres power.





Vi mangler stadig at se en brandkamp fra Burgaard. Fejlprocenten er liiiige lidt for høj. En af de mere anonyme danskere på en stor aften.



UB

Fik et par angreb på banen i første halvleg. Ikke helt nok til en karakter.





Angrebsmæssigt er hun ved at spille sig brandvarm i den her turnering. Meget, meget mere af det vil vi se. Tranborg skal dog skrue lidt ned for Robocop-styrken i forsvaret, for hun trækker dumme udvisninger. Det gik denne gang - men de kan blive dyre i de helt tætte opgør.





Det startede ikke godt - men hun fortsætter bare ufortrødent. Et fantastisk es for landstræner Jesper Jensen. Hun bliver ved og ved og ved. Dét ansvar er guld værd for Danmark. Og det viste hun igen, også selvom det blev til nogle afbrændere. Et drive uden lige.



UB

Hun er gledet lidt ud i en birolle, men hun gjorde det rigtig fint i de indhop, hun fik. Meget bedre end hidtil.



UB

Blev brugt i få dele af kampen. Har ikke fået gang i sit EM endnu. Det er stadig noget, der skal dyrkes.





JES-per! For filan, en vigtig sejr for landstræneren. Han har en ukuelig tro på det her hold. Og lige så iskold, han er ude på bænken, lige så brandvarm var hans spillere på banen. Første halvleg var et skoleeksempel på forsvarsspil. Det kan han selvfølgelig også takke Toft for, men på trods af en sløj anden halvleg viste han, hvorfor han har været bag det danske kvindelandsholds stigende kurve de seneste år. Glem den anden halvleg - og dyrk de første 30 minutter. Det var medaljeniveau.