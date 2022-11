Lyt til artiklen

Den danske EM-drøm lever!

Danmark vandt 29-27 over Ungarn i et kæmpe drama, som kunne have kostet håbet om en semifinale.

Danskerne kom aldrig helt i gang - men de to point kom i land.

Her følger B.T.s karakterer fra kampen:





Hun Györ lige, hvad der passer hende! Hun havde helt styr på de ungarere, hun spiller med til daglig. I hvert fald i første halvleg... Siden blev hun skudt i sænk efter pausen. Det var virkelig nat og dag for Toft. Kom ind og tog et vanvittigt vigtigt straffe sidst i kampen. Sådan viser man, man er verdens bedste!





Kom ind på et straffe i første halvleg, hun ikke kunne gøre meget ved. Siden blev hun også bare skudt ned af Ungarn. Havde få redninger - men de var vigtige!





Hun snorksov et par gange i forsvaret, og det udnyttede Ungarn. Det ændrer ikke på, at hun - på trods af at par afbrændere - fortsætter med at være driftsikker på fløjen.



UB

Sad hele kampen på bænken.



UB

Sad hele kampen på bænken.





Det har vi ikke været vant til at se under dette EM. Et par ukoncentrerede afslutninger forhindrede dog ikke Østergaard i at komme godt igen. Hun har været hårdtslående i forsvaret.





Hun spiller tit med høj risiko, og det gjorde hun igen. Jesper Jensen drømmer om at få forløst Hansen på landsholdet. Sker det, så åbner det helt nye døre for Danmark. Men døren er fortsat på klem.





A'hva'? frøken 100 procent brændte en chance? Så har vi set det med. Hun gjorde sig skyldig - ligesom resten af holdet - i at sløse i angrebet. Kom fint igen. Forsvarsmæssigt var det ganske habilt.



UB

Hun er gledet helt bagud i spilletidskøen. Og hun viste hvorfor. Hun spillede få minutter, men smed bolden væk i et afgørende moment. Fuldstændig blottet for selvtillid.





Ah, ja, der var hun! Hun trådte i karakter Dejlig energi i angrebet. Gode beslutninger og godt tempo. Det var virkelig rart at se. Vigtigt for Danmark, at der er flere strenge at spille for, og her må Burgaard gerne spille sig brandvarm.





Kapow! Sådan har det lydt, når Tranborg har hamret hammeren af sted i Slovenien. Men hun fik aldrig Ungarnet at blafre i denne omgang. Alt for mange afbrændere. De mål kunne have lunet gevaldigt.





Hun har så meget power. Men den danske Duracell-kanin brændte sammen flere gange. Alt for mange fejl. Det blev dyrt. Men for pokker, hvor er hun bare stærk. Bliver ved og ved. Og scorede vigtige mål.





En blandet kamp fra Iversen. Forsvaret havde det svært mod de lynhurtige ungarere, og Iversen kæmpede med tingene.





Blev revet rundt i forsvaret og skidt kørende i angrebet.





Hun startede EM helt forfærdeligt mod Slovenien. Mod Ungarn fik hun chancen fra start. Der var et par fæle fejl, men angrebet gled udmærket, chancerne blev kreeret og det skyldes i den grad, at Petersen fik fordelt bolden ganske fint. Vi savner stadig lidt mere medvind fra Petersen.



UB

Kom ind i anden halvleg. Hun er blevet Jesper Jensens joker, men det mangler stadig at blive helt godt.





Puha, det holdt hårdt. Sikke en vigtig sejr. Men han hjælper virkelig ikke sit hold i dag. Hvorfor skal en iskold Kristina Jørgensen ind i et afgørende øjeblik af kampen? Hvorfor gjorde han ikke mere, før det blev SÅ spændende? Taktikbogen skal gennemgås inden de sidste to altafgørende kampe.