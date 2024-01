DANMARK ER I EM-SEMIFINALEN!

Det er en kendsgerning efter en fremragende håndboldkamp mod Norge, der i lange perioder blev ydmyget.

Efter 18-11 ved pausen pyntede nordmændene på det. Men de kunne ikke undgå det uundgåelige. For der var tronskifte søndag aften. Én mand var kongen i 29-23-sejren.

Her er B.T.s karakterer fra opgøret:

UB

Bænket. En ny virkelighed? Det er helt uhørt at se en af historiens bedste målmænd sidde på bænken, når det brænder på. Men den beslutning var helt forståelig mod Norge.

Kong Harald, dårligt nyt. Danmark har taget Norge tilbage! Buk jer for jeres nye konge Emil Nielsen. Fra Oslo til Odense. Fra Slagelse til Stavanger. Nyd dit kongerige, Emil. Han ejede arenaen i Hamborg. Kyste nordmændene, der end ikke turde se ham i øjnene. For så får du ikke din håndboldsjæl igen. Emil-ent!

Kanon-kasse. Hopper så højt, at han skal have iltmaske på. Følg ham på Flightrader. Han har fået gang i målscoringen, men to udvisninger på bare 30 minutter kunne have blevet dyrt.

UB

Hvorfor var han ikke mere på banen? Han scorede på et straffe, og da han brændte det næste, var han bænket resten af opgøret.

Tom Brady bor i Silkeborg. Sikke en arm! Latterlig god aflevering til Gidsels kontraløb. Han vidste det gdt selv. Lauge fik hallen til at gynge som Olso-båden i højsæson, da han spillede op til de mange danske fans. Showman. Angrebsspillet flød ikke lige så godt efter pausen.

Vi er blevet så fandens forvænte med Mathias Gidsel, men mod Norge viste han sig ganske menneskeligt. På trods af flere smagsprøver på hans legesyge spil blev det aldrig rigtig hans dag.

Behold bare Rema 1000, Norge. Der var udsalg på alt i det norske forsvar, og ham her så kun gule priser. Han fyldte kurven med scoringer, gennembrud og assist. Hvordan fik du den bold ind til Saugstrup, Simon? For mange dumme fejl i anden halvleg, men det lever han nok ganske fint med.

Kong Frederik letter på hatten for det lob, Hans Majestæt. Overtog straffetjansen efter Mikkel Hansens afbrænder. Spørgsmålet er, om han giver den fra sig igen. Der er is, og så er der Hans Lindberg. Kølig.

Der er Sko og Torp. Der er Rugsted og Kreutzfeldt. Og så er der Saugstrup og Hald. Wow, en første halvleg. Parade på parade på parade. De vidste det godt, Norge, men det er bare for sent nu.

UB

Svært at få spilletid, når Magnus Saugstrup er på holdet. Kom dog ind og scorede et flot mål.

UB

Kom på banen kort til sidst.

Kan du så komme her! Landstrænerens kanin er bygget som en bjørn. Spiste nordmænd på stribe og spyttede dem ud som udkogte svenskere. Selv ikke den norske guld-Sa-Gosen kunne hamle op med Hald. Forrygende. Og en kontrascoring også? Tag du bare seks stjerner.

Uskarp afslutning, men som altid var han habil defensivt. Ingen klager herfra.

Han har ikke spillet mange minutter, men pludselig stod han der. Midt i en vital EM-kamp. Medvind i angrebet og et par udmærket aktioner defensivt.

UB

Er kommet ud i kulden. Nu er Hald pludselig førstevalg.

Fast mand i startopstillingen. Og med rette. Virkelig god i forsvaret, og så fik han vist prøver på sin habile venstrearm. God kamp!

Skakmat. Sæt dig ned, Magnus Carlsen, for Jacobsen er flere træk foran. Den første halvleg var helt, helt vanvittig. Ramte plet med Simon Hald i forsvaret. Ramte plet med Emil Nielsen fra start. Ramte plet med Rasmus Lauges duelspil. Giv os lottetallene til lørdag, Nikolaj. EM-semifinale og videre som etter. Glem anden halvleg - guldform.