Hun var helt magisk!

Danmark møder Montenegro i VM-kvartfinalen. Det stod klart efter 30-28-sejr i den sidste mellemrundekamp.

Danmark er videre som etter, og det er især takket være hende her.

Her er B.T.s karakterer fra sejren over Tyskland:

Det holdt Reinhardt til tider. Berlinmuren genopstået på straffekast - Berlinmuren revet ned i åbent spil.

Det startede helt skidt og bekymrende. Men så viste hun lidt af, hvad der gemmer sig derinde. Nu skal hun vise det hele i kvartfinalen.

En fløjspiller for feinschmeckere. Det ser så lækkert og elegant ud. Lob, skuddet i hoften. Et par misere sneg sig dog ind i anden halvleg. Det kan ske for selv den bedste.

Wass ist los? Hvad sker der? FLYVENDE! Sikke et tidspunkt at stemple ind til VM. For anden kamp i træk var hun et fuldstændig ustoppeligt Kraftwerk, der dog røg lidt ned i gear efter pausen.

Meep, meep! Magiske Mie! Fuldstændig ligeglad med, at der angiveligt skal to til tango. Hun gjorde det bare selv. Vanvittigt tempo. Et fodskifte, der må få Anne Laxholm til at dåne. Wow.

Kæmpe autoritet. Ordnung muss sein jo. Bankede tyskerne på plads i forsvaret og leverede assists lige så hastigt som et Woltbud på elcykel. Her betød et par afbrændere ingenting.

Skidt kamp. For mange afbrændere. Vigtig defensivt - men der skal andre boller på kartoffelsuppen i kvartfinalen.

Hun mangler altså endnu at komme helt i gang i forsvaret. Den tyske streg havde det alt for let i store periode. Det skal være bedre.

Hun lader sig ikke kyse, det skal hun have. Det kørte meget bedre for hende defensivt, men for pokker, hvor skal det sigtekorn indstilles.

Glemt alt om hendes få minutter i åbent spil. Iskold på straffekast. Kreative løsninger i flor. Hatten af for det.

UB

Danmarks helt store wunderkind sad på bænken hele kampen.

Hun blev sendt ud efter frankfurtere af Annika Lott. Ikke god defensivt - men gjorde det godt i angrebet.

Ind i overtal. Slog sig på tyskerne - men fik trukket udvisninger. Isdronning i de afgørende situationer. Forrygende evne at have.

UB

Av, den gjorde ondt! Vigtig aktion, da hun trak en vigtig udvisning. Ellers blev det meget hektisk fra Elver.

UB

Det var godt nok en blandet landhandel. Fik ikke sat det store aftryk i sine spilleminutter.

UB

Kunne godt have fået lidt mere tid i anden halvleg, men landstræneren satsede på rutinen.

Danmark er videre til VM-kvartfinalen og vinder sin mellemrundepulje. Det er, som det skal være, når man er dansk landstræner. Ganske udmærket kamp fra Jensen, der er ved at finde ind til dem, han stoler på fra start. Der er stadig et par ting, der bekymrer i defensiven, når modstanderen er bedre. Men Danmark er på rette vej.