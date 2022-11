Lyt til artiklen

EM-guldet smuldrede mellem hænderne på de danske håndboldkvinder. De var flyvende mod Norge, men de rutinerede, finalevante nordmænd var bare mere snu.

Sikke en skæbne for Danmark, der måt nøjes med EM-sølv efter et nederlag på 25-27.

Her følger B.T.s karakterer fra EM-finalebraget:





Så mange gange har hun misset en finale. Så mange gange har hun set på, mens de andre løb med titlerne og medaljerne. En sølvmedalje er ingen lille bedrift, men hun fortjente guldet inde i kassen.



UB

Sad på bænken hele kampen.





Hun bød op til Balkan-bal! Hårdtslående, intimiderende og fuld af vild passion. Holdkammeraterne elskede det - nordmændene HADEDE det. Den perfekte kombination. Hun tog ansvar - men den afslutning på kampen gør det svært at sove i nat.





Den fynske gladiator kiggede på Arena Stožice i Ljubljana og så ikke en håndboldhal. Hun så en romersk arena. Forvandlet til en tiger uden snor bed hun hovederne af de, der vovede at træde ind i hendes domæne. Hun ville det så meget.





Emma, du var brandvarm! Helt velfortjent er hun kåret til EMs bedste venstrefløj. Sikke en opblomstring. Hun var kølig på straffe, hun var snu, snedig, hurtigt opfattende, da hun opsnappede en kontra. En hård skæbne for et højt niveau.





Hun havde fortjent det. Trine Østergaard Jensen. Rutineret og fræk som en slagterhund i forsvaret. Lidt mindre træfsikker i angrebet - men tog ansvaret. Det var bare ikke nok.





Mamma Mie! Hun spiller som en gammel, garvet landsholdskæmpe. Gled af de norske tacklinger, som var hun smurt ind i syditaliensk olivenolie. Men hun endte selv med at glide i det i anden halvleg. Av, det gjorde ondt.





Et vip? I første halvleg af en EM-finale? Jamen, hvorfor ikke? Den fungerede dog ikke anden gang på et vitalt tidspunkt i anden halvleg. Dårlig beslutning. Men hun gjorde det godt i syv-mod-seks-spillet og var med til at holde Danmark i kampen. Så længe det varede....





Hun fortjener stor ros for sin nye rolle under dette EM. Hun har accepteret den mindre spilletid og løser sin opgave, når hun er på banen. Men hun var rigtig dyr i anden halvleg. Øv, for en omgang.





'Louise Burgaard i en quickstep!' Jens Werner sad hjemme i stuen med 10-tallet fremme. Satte nordmændene helt på røven. Fik de norske kobjælder til at forvandle sig til The Antonelli Orchestra. I stedet blev hun sendt ud i en omdans. Faldt sammen med resten af holdet.



UB

Sad hele kampen på bænken.



UB

Sad hele kampen på bænken.





Forrygende i forsvaret. Partnerskabet med Heindahl sad i skabet. Lavede dog et par dyre fejl undervejs.





Påtog sig en kæmpe rolle og tog massivt ansvar i de få øjeblikke, hun gjorde sig gældende. Sugede bolden til sig i forsvaret og var iskold på straffe.





Hun holdt ikke helt niveauet, men hun var en del af en fantastisk dansk første halvleg. Kæmpede sig til mål med hele Norge på ryggen. Nedtur.





Forsvaret var flyvende med Tranborg, der mirakuløst undgik udvisninger undervejs. Men afslutningerne var ikke gode nok.





Den danske tryllekunstner ude på sidelinjen havde købt det helt store sæt i Fætter BR med stav, kanin og flot kappe. Den første halvleg var magisk! Syv-mod-seks-spillet prøvede han i en periode, Danmark var flyvende. Det lykkedes ikke helt - men tanken, chancen, ideen var genial. Så tæt på... Så tæt på. Ja, Danmark faldt, en grusom skæbne, men hvilket EM trods alt.