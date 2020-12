Danmark vandt en gyserkamp mod Sverige med 24-22, og drømmen om en plads i EM-semifinalen lever dermed stadig.

Det holdt dog hårdt for håndboldkvinderne, som gjorde det svært for sig selv med mange store afbrændere.

Men i slutfasen var marginalerne på Danmarks side, ligesom både Sandra Toft og Althea Reinhardt bød ind med ekstremt vigtige redninger på straffekast.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere.

Sådan giver B.T. karakterer 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du skulle ikke have været på banen

3 - Du betaler fansenes billetter

4 - Det var ikke godt nok!

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge HØJT i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du var hele Danmarks helt

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år

Selvom der undervejs var gode takter, så blev det endnu en kamp, hvor Sandra Toft ledte forgæves efter sit topniveau. Danmark har brug for, at den største stjerne melder sig ind i turneringen, hvis det skal blive rigtig godt. Men hey - det var fremragende, at hun kom ind og psykede Hagman på det straffekast til sidst! Det endte med at blive altafgørende. Klasse fornægter sig selvfølgelig ikke. Derfor er vi lidt gavmilde. Karakter: 7

Blev sendt på banen i anden halvleg, da Sandra Toft havde haft en dårlig periode. Og Reinhardt beviste, at Danmark har et reelt alternativ til Toft. Hun fik sat prop i, da angrebet kæmpede gevaldigt med at score, og hendes redningsprocent på 44 blev vital for Danmarks sejr. Karakter: 9

Skidt præstation af slutrundedebutanten. Hun havde defensive problemer, og så blev hun grebet ud fra fløjen. Ikke én, men to gange! Den ene gang var det godt nok efter et (svagt) forsøg på et lob. Men det er uanset hvad et ret unikt syn - og slet ikke på den gode måde. Det er decideret pinligt. Jesper Jensen får nok en stor opgave i at banke noget selvtillid ind i Andrea Hansen igen. Karakter: 3

Venstre backen var stensikker på straffekast, hvilket ellers har været et dansk problem. Forsvarsmæssigt leverede hun en flot indsats. Karakter: 8

Endnu en gang fik hun intet at arbejde med i angrebet, men forsvarsmæssigt var det en fornuftig dag på kontoret. Karakter: 7

Svær kamp for Jørgensen, som nærmest kun blev brugt i overtalsspillet. Det er en svær størrelse, når man kommer ind fra bænken og er kold. Og desværre blev det også en rigtig skidt præstation fra bagspilleren, som var uskarp i sine afslutninger og manglede det sidste overblik i vurderingsspillet. Karakter: 4

Venstre fløjen manglede modet i et par situationer, og hun var generelt for uskarp i afslutningerne. I det hele taget lignede hun ikke en spiller, som havde den store tro på sig selv. Det er selvsagt bekymrende, når hun er den eneste venstre fløj i truppen. Karakter: 5

​ Ikke på banen. Karakter: UB

Det var som om, at Haugsted lige lettede foden lidt fra speederen i den danske kontrafase - og det løftede kvaliteten. Den positive udvikling skulle gerne fortsætte. Og så dækkede hun i øvrigt godt op. Karakter: 8

Begrænset spilletid. Karakter: UB

Ikke på banen. Karakter: UB

Endelig! Velkommen til EM, Mette Tranborg. Efter en svag start på turneringen viste højre backen prøver på sine kvaliteter og lukkede for en stund munden på kritikerne - heriblandt også B.T. Hun spillede med en meget større power, sikkerhed og selvtillid end i de første kampe. Svirp i afslutningerne og bid i tacklingerne. Godt at se. Meget mere af det, tak! Karakter: 9

Bragede en vigtig scoring ind i slutfasen, som satte en stopper for en lang dansk måltørke. I det hele taget endnu en god kamp for Rej, som skaber noget dynamik i det danske angrebsspil. Derudover var hun en af de få danskere, som havde en acceptabel scoringsprocent. Karakter: 8

Hun fik for første gang chancen fra start ved dette EM. Og Danmarks Speedy Gonzales nummer ét fløj rundt i angrebsspillet som en hvirvelvind og skabte store problemer for den svenske defensiv. Desværre havde hun glemt sit sigtekorn i omklædningsrummet, og alt for mange store afbrændere trækker ned. Karakter: 6

Den bedste EM-kamp fra Rikke Iversens side. Stregspilleren lavede et stærkt indhop i første halvleg og kom i vejen for meget i forsvaret. Og pludselig gav hun også Danmark et stregspil i offensiven. Karakter: 8

Højre fløjen ragede et par dumme udvisninger til sig, og det påvirker karakteren. Karakter: 5

Landstræneren bevarede overblikket og var kold som is i den afsluttende fase af kampen, hvor Danmark var presset. Hans coolness smittede af på spillerne, og derfor lever den danske semifinaledrøm stadig. Karakter: 8