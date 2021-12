Efter en dansk magtdemonstration blev Tyskland besejret med 32-16, og Danmark har nu seks sejre på stribe ved VM.

Mange havde ellers forventet, at danskerne for første gang skulle blive presset ved denne slutrunde, men der var klasseforskel på de to mandskaber.

Danskerne var ganske enkelt overlegne og satte sig tonstungt på opgøret fra første fløjt. Særligt Althea Reinhardt var fuldstændig suveræn i det danske mål, hvor hun agerede levende plankeværk. Dermed er Danmark nu klar til kvartfinalen på tirsdag mod Brasilien.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere efter udraderingen af Tyskland.

Uden for bedømmelse.

En, to, tre - Althea er en (Berlin-) mur! Hold nu k**t, det var vanvittigt! Sikke en opvisning fra Althea Reinhardt i det danske mål. Hendes indsats i denne kamp er noget af det vildeste, vi har set i lang tid. 23 redninger - det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Man fik næsten - også kun næsten - ondt af de sagesløse tyskere. Ganske enkelt imponerende! Reinhardt får den sikreste topkarakterer, der er uddelt indtil videre ved VM.

Hansen fik ikke selv for alvor gang i målscoringen, men hun leverede stadig en stor indsats. I angrebet moste hun de tyske forsvarsspillere, hvilket efterlod masser af plads til holdkammeraterne. Og i forsvaret spillede hun - som de fleste andre danskere - en imponerende kamp.

Jesper Jensen sendte Friis på banen, da Lærke Nolsøe havde en dårlig dag på venstre fløjen. Emma Friis nåede at markere sig med to scoringer og fint forsvarsspil.

Hun har gang i sin bedste slutrunde nogensinde. Kathrine Heindahl var endnu en gang i hopla i begge ender af banen, da tyskerne blev udraderet. Hendes fysik og kynisme er en kæmpe gevinst for Danmark.

Hvis man har tendens til at blive stresset, så må det være lidt af en udfordring at kigge på Kristina Jørgensen. Bagspilleren har tendens til at ville det hele på den halve tid, og det resulterer i et til tider for hektisk spil. Men der er også masser af gode ting fra Jørgensen, som viste prøver på sin skudkraft i angrebet og leverede stabilt forsvarsspil.

Når hun rammer sit topniveau, er Line Haugsted en af verdens allerbedste forsvarsspillere. Det demonstrerede hun endnu en gang mod Tyskland. Haugsted dirigerede tropperne med sikker hånd og var ankerkvinden bag en defensiv præstation i verdensklasse. Vi har været kritiske over for hendes spil i kontrafasen, men også her var hun fremragende mod Tyskland. Sehr gut!

Der var ikke ild i skudarmen hos Louise Burgaard, men hun bidrog med klogskab og godt overblik til et flot dansk angrebsspil. Og i forsvaret dækkede højre backen - selvfølgelig - godt op.

Første halvleg var mere eller mindre en stor dansk opvisning - bare ikke fra Lærke Nolsøe. Hun brændte mere end et sankthansbål - tre skud og nul mål er ikke imponerende. Slet ikke, når der var tale om rigtig fine muligheder.

Tranborg væltede sig ikke i spilletid, men hun fik alligevel lov at bidrage til herlighederne - og hun fik oprejsning efter nogle dårlige kampe. Solid i begge ender af banen.

Uden for bedømmelse.

Danmarks Speedy Gonzales orkestrerede et flot dansk angrebsspil, når hun var på banen. Mie Højlund var god både som spilstyrer og afslutter, hvilket resulterede i fem scoringer. Den klart bedste VM-kamp fra hurtige Højlund.

Stregspilleren blev udsat for en såkaldt enarmet tyveknægt, da to tyskere hensynsløst flåede i hendes skudarm. Vi krydser fingre for, at Rikke Iversens arm ikke har taget skade, inden de sjove kampe begynder. For der får Danmark brug for hendes kvaliteter.

Fik lige knap et kvarter på banen, og her nåede Bøhme at sætte en enkelt scoring i kassen.

Hun var ikke den, der løb med de helt store overskrifter, men Simone Petersen leverede stadig en kamp over middel. Godt returløb, gode straffekast - og ja, bare godt spil.

Der har været store udsving hos Trine Østergaard til VM, men mod tyskerne levrede hun en god kamp. Defensivt stod hun fornuftigt, og i angrebet blev hun noteret for fire scoringer på seks forsøg.

Landstræneren havde studeret Tyskland og fundet samtlige svagheder hos naboen mod syd. Jesper Jensen spillede skak, mens tyskernes landstræner spillede ludo. Også på den front var der stor klasseforskel i Danmarks favør.