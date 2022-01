Danmark skal kun spille om bronze …

Danskerne var klare guldfavoritter, men de blev skilt ad af et gammelklogt spansk mandskab, der drev gæk med Danmark og vandt 29-25.

EM-slutrunden bliver bare ved med at være den onde ånd for Nikolaj Jacobsens tropper.

Da det endeligt gjaldt, faldt hele korthuset sammen. Nu venter i stedet en kamp om bronze på søndag. Farvel til drømmen om guld.

Han var godt på vej mod en helt vanvittig præstation. Han lukkede bankboksen helt af og slugte koden. Og det virkede til at blive én af de dage for Landin: En kamp på allerhøjeste niveau. Men da han fik to minutter i slutningen af første halvleg, forsvandt momentum som dug for solen. Hvad pokker skete dér? Det var et mystisk kollaps.

Han blev smidt ind for at forsøge at stoppe blødningen i det danske forsvar, da Landin var gået i stå. Virkeligt svære arbejdsvilkår for Møller, der blev skudt i sænk efter en ellers stærk turnering. Han fik ikke fat i noget som helst og faldt sammen med holdet.

Det var en rigtig Møllgaard-kamp på papiret. At stå over for de lidt tungere, langsommere spaniere. Derfor gik det da lidt bedre, end vi har set tidligere januar, når hurtige angrebsspillere har drevet gæk med den rutinerende forsvarskæmpe. Men da det spidsede til, røg han ud i stedet for Hald. Sammen med Saugstrup kæmpede han over for Spaniens angrebsspil, der blev mere og mere effektivt kampen igennem.

Han blev kastet for de spanske løver efter pausen, da det danske angrebsspil var gået helt i stå. Han havde vist storspil i den sidste mellemrundekamp mod Frankrig og beskeden fra Jacobsen virkede klar: 'Giv den gas med din speed!'. Det prøvede han også – og han skal have kredit for at blive ved med at prøve. Viste mod – men det fungerede ikke altid lige godt.

Lasse Svans slutrunde endte uden den helt store triumf. Et smertefuldt farvel til landsholdet, selvom han selvfølgelig stadig kan nå at få en medalje med. Guld bliver det bare ikke. Han fik ikke meget at arbejde med ude på højrefløjen. Meget af det danske håndboldspil foregår ind over midten. Han var sikker i første halvleg – men brændte en vigtig målchance efter pausen.

Nikolaj Jacobsens schweizerkniv med smidt ind i forsvaret efter en håndfuld minutter. Han fik sat godt med tempo på i angrebet og sat blandt andet Gidsel i scene et par gange. Det flød lidt bedre med ham ved roret, men afslutningerne var uskarpe. Alt for uskarpe. Men han viste noget vilje, noget gejst. Det var der brug for, selvom det var forgæves.

Han adskiller sig fra mange andre fløjspillere med sin store kunnen i forsvaret, og det er også derfor, han er en værdsat mand hos Nikolaj Jacobsen. Men under denne slutrunde har han været dyr nede foran eget mål. Det er blevet til flere klodsede udvisninger. Og det skete også mod Spanien. Til gengæld var han sikker i angrebet, når han blev spillet fri.

Danmarks klare førstevalg på stregen er blevet en uvurderlig brik i det danske håndboldtog. Både med sin fysik i forsvaret og træfsikkerhed i angrebet. Han blev fodret med smukke, smukke indspil fra Gidsel og Hansen. Men effektiviteten var godt nok af lidt lavere klasse end normalt.

Uh, den havde vi ikke set før! Spanierne var snu og havde luret Gidsels rappe fodskifte. Han kæmpede virkelig med det, den unge komet. Det har vi ikke været så vant til at se. Han er altid utrættelig og kæmper videre uanset, men Spanien fik lukket helt af for ham. Løsningen fandt han aldrig i en kamp, hvor han måtte slide og slæbe som aldrig før. Men denne gang uden succes.

For pokker, det var dumt. Han var helt ved siden af sig selv. Og undervejs viste han, at der er meget at arbejde på i defensiven. Fik en klodset to minutters udvisning på et vitalt tidspunkt. Og det angrebsspil, vi har rost så meget, var slet ikke til stede. Blev den store scene for meget? Måske. Men godt, det blev det bare aldrig fra den talentfulde fløj.

Puha … Det var helt vildt. Der var glimt af den genialitet, som vi ofte ser. Men for pokker, det var helt uhørt at se ham lave så mange fejl især i første halvleg. Det var rystende. Vi plejer slet ikke at se så store udsving i det normalt høje bundniveau, superstjernen har vænnet os til gennem årene. Han var slet og ret for dyr i dag på trods af sine mange mål.

Tempoet i angrebsspillet var ikke-eksisterende de første ti minutter med Lauge som dirigent. Han viste, at han stadig kan bryde igennem forsvaret et par gange. Noget, vi virkelig har savnet fra ham under EM. Men det er aldrig helt blevet hans turnering, efter han er kommet tilbage af sin alvorlige knæskade. Og det blev det heller ikke mod Spanien.

Han kom ind i slutningen af første halvleg, da Nikolaj Jacobsen forsøgte sig med 7-mod-6-spillet. Spillede en større og større rolle i anden halvleg. Men han kunne ikke gøre forskellen på egen hånd.

Han var rasende undervejs. Og forståeligt nok. For dem, han normalt sætter sin lid til, var der slet ikke. Hvis han ikke allerede var gråhåret, ville han være blevet hjulpet godt på vej af det høje antal danske fejl. Men Jacobsen må kigge indad. For første gang, Danmark for alvor blev sat på prøve under dette EM, fejlede de. Han kæmpede med at finde løsningerne. Når så mange profiler ikke rammer dagen, falder det tilbage på landstræneren. Det var bare ikke godt nok. Fiaskoen hviler på hans skuldre.