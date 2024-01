Danmark er i EM-finalen for første gang i 12 år! En vanvittig kulisse i Køln kunne ikke slå Danmark ud.

Dramatisk, højspændt, helt igennem genialt! Danmark var nede til tælling, men de fik det hele vendt efter pausen. 20.000 tyskere var ikke nok. De blev klaret af 17 danskere.

Tyskerne uddelte tæsk, men danskerne gjorde det. EM-finale!

Her er B.T.s karakterer fra det vilde drama, der endte med en 29-26-sejr til Danmark:

Selv efter 200.000 kilometer på tælleren, skal man have respekt for en Mercedes-Benz af en keeper. Men motoren kom aldrig i gang, startkablerne var blevet væk og der var et eller andet galt med karburatoren. Det skulle have været hans aften. Men det blev det ikke. Tilbage på værksted.

Elsk ham, Danmark! Han fik Jurri Knorr-saucen til at skille fuldstændig. Tyskerne fik en lang ber-næse. EstraGONG lige i hovedet! I forstår, hvad jeg mener. Manden greb Tysklands største stjerne ud. I en EM-semifinale. Foran 20.000 tilskuere. På udebane. Det er så respektløst. Det er så koldt. Det er så Emil Nielsen. VANVITTIG!

Han smed koldt vand i Scooter-balet i Køln, hver gang han satte den sikkert ind. Oppe i krogen, nede i hoften, mellem benene. Han fik ham dér Andreas til at danse ufrivillig polka. Lyt til noget, Helene Fischer. Du prøvede, Wolff, men den gik ikke. I hvert fald ikke med fløjen her. Flyvende!

Der König! Han sprudlede af spilleglæde som en langtidschauffør i Padborg på lønningsdag. Dømt inde, dømt ude. På bænken, på tribunen. Ham her sked højt og flot på de køre/hviletidsbestemmelser, landstræneren har underlagt ham. Den fik sgu hele armen ned gennem Tyskland. Respekt. Iskold på straffe. Han ændrede det hele. Båt-båt!

Han har løst det så mange gange før for Danmark, men det blev ikke i aften. Han havde det svært mod tyskernes forsvar. Det var forkrampet. I stedet tog Hansen styringen.

UB

Han sad hele kampen på bænken.

Lillebror Landin viste Kieler-instinkt! Kom ind som vanligt efter pausen. Haps, den tager jeg sgu lige, makker. Dum udvisning, men så var det hurtigt videre. Kølig mod Wolff.

Prygelknabe. Han fik så mange tæsk, at selv Kalle Sauerland tænkte 'aaaaargh, må man nu også det?' Det virkede. Længe. Men han smed aldrig håndklædet i ringen. han tiltrak opmærksomhed, han tog imod. Og så var han med til at finde løsninger efter pausen. Stor anden halvleg.

Talisman! Hele Danmark holdt vejret i de øjeblikke. Sjældent har en rygmassage været så intenst fulgt. Magisk. Magnus. Tyskerne prøvede at skubbe grænsen tilbage til Kongeåen. Det gad han sgu ikke finde sig i. Rygsmerter eller ej. Smut tilbage til Puttgarden. Og det gjorde de så.

UB

Ind i forsvaret, da Saugstrup røg ud. Udmærket. Brandslukker i en svær periode.

Suverænt dækket. Ringe, ringe skudt. God i forsvaret.

Har vi set et større comeback, siden Lars Løkke stiftede Moderaterne? Nap, du bare en fadøl, Pytlick. Mareridtsstart. Han virkede kyst. Uskarp. Men så kom spillet, det flød som weissbier i stride strømme. Lukkede munden på 20.000 tilskuere, da han bankede sig i brystet og skreg det ud. Auf wiedersehen, Deutschland!

Startede inde i forsvaret. Fik en kæmpe rolle. Fire på fire?! Jamen, det tager vi da bare med. Steppede op som bare pokker.

UB

Sad på bænken.

Kom ind i angrebet, da Saugstrup blev skadet. Fik et par gode muligheder, men skarpheden manglede. Videre.

Dyre afbrænder, men det er han fuldstændig ligeglad med. EM-finale.

Zaubermaus! Den ældre læremester Alfred Gislason gav sin yngre kollega en lærestreg i første halvleg. Den gamle skole. Men så viste han, hvorfor han er verdens bedste træner. Ind med Emil Nielsen, ind med Mikkel Hansen. Det er et privilegium, selvfølgelig. Men han gjorde det igen. EM-finale. Så går det nok, at nettet er dårligt i Tyskland. Schade, Deutschland, alles ist vorbei.