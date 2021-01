Håndboldherrerne udraderede sagesløse DR Congo med en sejr på 39-19 i deres anden kamp ved VM.

Dermed er landsholdet nu – helt som ventet – sikker på at avancere til mellemrunden.

Danskerne formåede at holde koncentrationen gennem det meste af kampen, og lyspunkterne var blandt andet Emil Nielsen, Johan Hansen og Jakob Holm.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER



Verdens bedste håndboldspiller fik lov at få en hel aften på bænken. Karakter: UB



Emil Nielsen – eller Emil Stabil, som han også kaldes – stod en flot kamp i det danske mål. Nej, DR Congos skytter tilhører ikke verdenseliten, men det skal ikke tage noget fra keeperen, som viste, at han er klar til at tage kampen op med Kevin Møller om at blive Landins sidekick. Karakter: 8



Entrerede banen efter pausen, og stregspilleren gjorde en god figur i begge ender af banen. Karakter: 8



Forsvarsgeneralen fortjener ros for at holde et stabilt niveau gennem hele kampen uden de mentale udfald, som ellers er lette at løbe ind i den her slags opgør. Men hey, du får ikke chancen så ofte – hvorfor skød du ikke fra fløjen? Karakter: 8



Hurtige Holm åbnede opgøret lidt for hektisk, og de første par afslutninger var alt for uskarpe. Men så hankede han op i sig selv og fik vist sin styrke i gennembrudsspillet, ligesom han fik skruet op for skudkvaliteten. Karakter: 8



Hans svæv? Det er noget af det flotteste i hele verden! En noget nær fejlfri præstation fra Johan Hansen, som nettede hele otte gange i første halvleg. Højre fløjen er bare bundsolid, og han gør i hvert fald sit for at overbevise om, at Nikolaj Jacobsen har truffet den rigtige beslutning ved give ham billetten på bekostning af Hans Lindberg. Karakter: 9



Han var lidt udfordret i forsvaret i kampens indledning, hvor han lige skulle indstille sig på de lidt aparte modstandere. Det blev dog markant bedre, som kampen skred frem. Det var ikke meget, Andersson fik lov at bidrage med offensivt, men han nåede dog at komme på måltavlen – men også at levere en kæmpe afbrænder og en dårlig aflevering i kontrafasen. Karakter: 7



Blev sat på banen fra anden halvlegs start. Og den erfarne fløjspiller nåede at sætte fire mål i kassen. Det er svært at finde noget kritisk at sige om Svan. Karakter: 8



Bagspilleren måtte iføre sig arbejdstøjet efter pausen, da det blev hans tur til at bidrage til festen. Men Mensah imponerede ikke landstræneren, som gav ham en kæmpe – og velfortjent – skideballe for ikke at levere koncentreret nok. Karakter: 5



En driftssikker kamp fra Magnus Landin, som nåede at slappe lidt af på bænken – og det er ikke tosset, når man tænker på, at han stadig kæmper med at ramme topformen efter sin corona-sygdom. Karakter: 7



Danmarks største stjerne fik lov at spare sine kræfter og tilbragte hele aftenen på bænken. Karakter: UB



Saugstrups aggressive spillestil gavnede det danske forsvar. Bundsolid indsats fra Aalborg-spilleren, som stille og roligt ser ud til have fundet sin rolle på landsholdet. Karakter: 8



Endnu en ganske fin kamp fra den unge højre back, men han kunne ikke holde det tårnhøje niveau fra Bahrain-kampen. Dertil var der simpelthen for mange fejl i denne omgang. Karakter: 7



Morten Olsen viste sit sublime overblik og var god til at sætte medspillerne op. Samtidig fik han også vist prøver på sit eget skud. Der var dog lidt for mange fejl i forhold til modstanderens kvalitet, men alt i alt en godkendt indsats. Karakter: 7



Fik de sidste cirka 20 minutter på banen, så han kunne få lov også at smage lidt på succesen. Med et par scoringer gik det efter planen. Karakter: 7



Den store stregspiller skulle lige op i omdrejninger, og han havde lidt problemer med at placere sig rigtigt i forsvaret i de indledende minutter. Men Simon Hald kom godt efter det og endte med at spille en ganske hæderlig kamp. Karakter: 8



Det blev en perfekt aften for landstræneren. Spillerne holdt koncentrationen i størstedelen af kampen, og Nikolaj Jacobsen fik bragt alle spillere i kamp. Bortset selvfølgelig fra stjernerne Niklas Landin og Mikkel Hansen, som fik lov at slappe af på bænken gennem hele opgøret, hvilket også er et kæmpe plus i forhold til at spare på ressourcerne. Karakter: 8