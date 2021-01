Guld, guld, guld!!! Danmark er verdensmester anno 2021!

De gjorde det – Magiske Mikkel, Mester Jacobsen, NiKLASSE Landin og alle de andre danske håndboldhelte.

Landsholdet baskede Sverige med 26-24 i en nervepirrende finale, hvor Danmark viste verdensklassen, da det gjaldt allermest.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske verdensmestre.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER



Han er verdens bedste håndboldspiller! Og nu er han også verdensmester – igen! Niklas Landin bød ind med masser af redninger – og redninger så smukke, at man ikke fatter, det er muligt. Og han leverede dem på nogle ekstremt vigtige tidspunkter. Anføreren gik forrest og beviste, hvorfor han allerede nu betragtes som en af de største målmænd i historien. Var der 11 på vores skala, så fik du den, Niklas. Karakter: 10



Kun på banen ved straffekast. Karakter: UB



Blev sendt på banen fra anden halvlegs start. Forsvarsmæssigt havde han sine udfordringer og i angrebet … Scor nu på de chancer! Karakter: 6



Ikke på banen. Karakter: UB



Forsvarschefen spillede en fremragende kamp. Han kæmpede bravt for at holde den svenske stjerne Jim Gottfridsson nede, og Møllgaard fik slidt ham ned. Og det var mega vigtigt! Karakter: 9



Blev bragt i spil efter knap 40 minutter. Og Speedy Gonzales spillede sit livs landskamp! De færreste havde nok regnet med, at han skulle have en hovedrolle i VM-finalen, men Holm fik chancen, da det danske angreb havde det svært – og han greb den med bravur! Karakter: 9



Man må give Lasse Andersson, at han sætter noget fart i den danske kontrafase, men til tider bliver det for hektisk, og han tager for dårlige beslutninger. Men hvad betyder det?! Tillykke med VM-guldet. Karakter: 7



Den rutinerede fløjspiller måtte udgå midt i første halvleg med en skade. Han nåede at lave overtrådt på en stor chance, inden han var ude af kampen. Karakter: 6



Mensah rullede al sin erfaring ud, da han entrerede banen i første halvleg. Han dækkede fænomenalt op, og i angrebet fik han sat skik på tingene og leverede gode indspil til stregen. Karakter: 9



Den yngste landsholds-Landin spillede en sublim forsvarskamp – kun med et enkelt udfald. Og i den anden ende kom han frem til et enkelt skudforsøg, som han selvfølgelig scorede på. Karakter: 8



Superstjernen spillede en stor kamp. Syv mål på 12 skud lyder måske ikke som det vildeste, men han bliver altså topscorer – og lavede mange flotte assists. Og så tog han det ansvar, som vi alle forventer af ham. Mikkel Hansen er verdensklasse hele vejen igennem. Nu er han også verdensmester igen. Mere storhed til den allerstørste. Tilykke med det! Karakter: 9



Han fik to hurtige udvisninger, og derfor var Nikolaj Jacobsen nødt til at bænke sin foretrukne stregspiller. Og det svækkede det danske forsvar i en periode. I angrebet var han usvigeligt sikker med tre mål på lige så mange afslutninger. Karakter: 9



Blev bragt i en svær situation, da han pludselig skulle spille højre fløj, men den opgave løste han på fornem vis. Vild debutslutrunde af så ung en spiller. Karakter: 8



'Ismanden' ramte slet ikke dagen. Han var uskarp i sine afslutninger, lavede fejlafleveringer – ja, for en sjælden gangs skyld leverede Morten Olsen ikke varen i en stor kamp. Karakter: 5



Hvilken vanvittig situation, Nikolaj Øris blev sat i, da han pludselig skulle ind og have en hovedrolle i VM-finalen. Men manden var kold. Iskold. Han blev pludselig den usandsynlige helt for Danmark. Hvilket mod, hvilke cojones. Respekt for dig, Øris. Karakter: 9



Stregspilleren virkede nervøs, da han kom på banen. Simon Hald blev spillet helt fri til nogle store chancer, men brændte to gange. Defensivt var han også i problemer. Karakter: 4



Mester Jacobsen gjorde det igen! Manden er genial! Han har altså ikke tabt en VM-kamp som dansk landstræner. Wow. Bare wow! Hvor er det i sig selv helt vanvittigt. Danskerne blev ramt af et chok, da Lasse Svan måtte forlade banen, men landstræneren fik bragt noget ro ind på holdet, og han valgte fuldstændig rigtigt ved at give tillid til Øris og Holm. Han er taget til VM uden to store stjerner i Rasmus Lauge og Henrik Toft, og alligevel står han med VM-guld. Det er voldsomt imponerende. Vi bøjer os i støvet og hylder dig, Nikolaj. Tillykke med endnu en kæmpe triumf! Karakter: 10