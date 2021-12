Danmark gav sig selv en rigtig dårlig start mod Tjekkiet, men endte med at vinde endnu en storsejr på 29-14.

Det haltede ellers gevaldigt for danskerne i kampens indledning, hvor motivationen virkede til at være forduftet, efter holdet havde fået en billet til kvartfinalen i hånden før kampstart.

Men klasseforskellen blev mere og mere tydelig, som kampen skred frem, og da Sandra Toft for alvor lukkede ned i målet, og tjekkerne løb tør for kræfter, så blev det til endnu en overbevisende sejr ved denne slutrunde.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere.

Nej, nej, nej... Hvordan kan man gøre det? Sandra Toft lavede et decideret selvmål, da hun fik forvandlet en redning til en tjekkisk scoring. Spøjs situation! Men det er også det eneste, som tjekkerne fandt spøjst ved Toft. For stjernen stod en fremragende kamp og rullede for alvor sin verdensklasse ud.

Uden for bedømmelse.

Gyør-stjernen leverede sin klart dårligste kamp ved VM, da hun havde svært ved at ramme det helt rigtige spændingsniveau - og virkede til at mangle de sidste 15 procents vildskab. Derfor blev det til en præstation på det jævne.

Fire mål på seks afslutninger blev resultatet af Emma Friis' anstrengelser i opgøret, hvor hun fik lov at spille de første 30 minutter.

Heindahl havde det svært i forsvaret i den indledende fase af kampen, men hun spillede sig op. I anden halvleg var hun en af de bedre danskere. Bare hendes problemer med foden ikke er alvorlige!

Med Mie Højlund ude af kampen, var der virkelig lagt op til, at Kristina Jørgensen skulle Prag'e boldene i kassen mod Tjekkiet. Men Viborg-spilleren havde det svært mod tjekkernes 5-1 forsvar og nåede aldrig helt op på sit topniveau.

Når Line Haugsted lægger sig på puden efter kampen mod Tjekkiet, vil hun nok have Nephews 'Igen og igen' kørende inde i hovedet. For hun brændte igen og igen, som hun har gjort det så flittigt i denne turnering. Der mangler bid og kvalitet i hendes afslutninger i kontrafasen. I defensiven startede hun usikkert ud, men fandt gradvist et højere niveau.

Burgaard blev sendt på banen, da Mette Tranborgs fejlkvote var opbrugt. Hun fik bragt noget mere pondus og sikkerhed ind i det danske spil og har en stor del af æren for, at offensiven begyndte at blomstre.

Nolsøe spillede hele anden halvleg. Hun brændte sin første afslutning, men herefter var hun sikkerheden selv.

Højre backen spillede fuldstændig frygteligt i den første del af kampen. Tranborg må tage noget af ansvaret for det dårlige danske spil i det første kvarter - hun så ukomfortabel ud, lavede masser af fejl i begge ender af banen og skød med løst krudt. Det begynder snart at spidse til ved dette VM, og set i det lys er det bekymrende, at Tranborg ikke har spillet bedre.

Blev sat på banen i den sidste del af kampen, og den unge Team Esbjerg-spiller viste endnu en gang, at hun sagtens kan bidrage med noget på landsholdsniveau.

Stregspilleren fik bragt noget ro og stabilitet ind i det danske forsvar, da hun kom på banen i første halvleg. Angrebsmæssigt kom hun ikke frem til så meget, som vi ellers har set det i de øvrige kampe ved slutrunden.

Hendes forsvarsspil er ikke imponerende, og det er lidt for ofte, at Simone Bøhme står og småsover lidt. I angrebet blev det til to fuldtræffere.

Lækker, lækker aflevering bag om ryggen! Lækkert overblik i det hele taget. Simone Petersen er et friskt pust på landsholdet, og hun drysser lidt øjeguf ud med sine sublime afleveringer og gode teknik. Mere af det, tak!

En enkelt gang skød hun mod mål - og her scorede hun. Det var det primære aftryk fra Østergaard i en kamp, hvor hun ikke løber med de store overskrifter.

Landstræneren må selvfølgelig tage noget af ansvaret for den dårlige start på kampen. Spillerne var ikke klar, og det falder (også) tilbage på ham. Jesper Jensen viste dog endnu en gang den ro, der kendetegner ham. Han gik ikke i panik, lavede et par justeringer og lod stille og roligt spillerne æde sig ind på tjekkerne. Det kan vise sig at blive en gave for Jensen, at spillerne nu har fået et lille wakeupcall efter nogle meget nemme sejre.