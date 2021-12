For første gang i otte år har de danske håndboldkvinder vundet en medalje!

Det er en realitet efter Danmarks sejr på 35-28 over Spanien i bronzekampen.

Jesper Jensens tropper var i kontrol i hele opgøret, og i anden halvleg løb de hurtigt fra de mere og mere opgivende spaniere, som reelt var chanceløse.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til danskerne.

Uden for bedømmelse.

Hun ydmygede flere af de spanske spillere ved direkte at gribe dem ud, når de ellers forsøgte, så godt de kunne, fra distancen. Sandra Toft har tørstet efter den medalje med landsholdet, og nu fik hun den endelig. Og det bidrog hun selv flot til med masser af redninger!

Begyndte kampen på bænken, men fik lov at deltage i fiesta'en efter 20 minutter. Og det blev et bundsolidt aftryk fra bagspilleren, som gav spanierne hovedpine med sin store fysik i begge ender af banen. I afslutningerne var hun stensikker, uanset om det var fra distancen eller på straffekast.

En meget anonym indsats fra Emma Friis, som blot viste sig frem med enkelte forsvarsaktioner og en enkelt afslutning.

Det her har med afstand været Kathrine Heindahls bedste slutrunde - hun er bedre end nogensinde. Det fik Spanien også at mærke med en flot Heindahl-præstation i både forsvaret og angrebet.

Hvis man spillede med hastighedskontrol i håndbold, så ville Kristina Jørgensen konstant løbe rundt med et par klip i kørekortet. Det er ekstremt hektisk i (for store) dele af kampene. Og det var det også mod Spanien - særligt i indledning. Men Kristina Jørgensen spillede sig gevaldigt op, som opgøret skred frem, og fik sat flere fine scoringer ind.

Man må håbe for Viborg, at Line Haugsted IKKE har nogen klausuler i sin kontrakt - for så må det være et spørgsmål om tid, før en europæisk storklub snupper hende. Mod Spanien leverede Haugsted endnu en gang stor præstation i defensiven. Og i kontrafasen tordnede hun igen boldene i mål efter behag. Haugsted er i skarp konkurrence med Althea Reinhardt om at være landsholdets bedste spiller ved VM.

Hun skulle lige indstille sig på det spanske forsvar, og det kostede et par fejl. Men herfra så Louise Burgaard sig ikke tilbage. Offensivt var hun muy muy caliente og scorede efter behag. Den bedste kamp ved VM fra Burgaard, som i det hele taget har leveret en god turnering.

Lærke Nolsøe har ikke sluttet overbevisende af. Hun tog usikkerheden fra Frankrig-kampen med og fik kun lige godt 20 minutter på banen.

En blandet omgang fra Mette Tranborg. Vanen tro var der et par tekniske fejl, men højre backen bidrog dog også med gode afleveringer og to mål.

Uden for bedømmelse.

Hendes effektivitet var ikke imponerende, og den har været lidt udfordret generelt i turneringen. Men Mie Højlund bidrog dog stadig fint med sine hurtige fødder i det danske angreb.

Rikke Iversens lavpunkt var et aldeles ukvalificeret forsøg på et lob. Det var nærmest imponerende dårligt. Men udover det var det driftssikkert og hårdtarbejdende som altid. En vigtigt arbejdskvinde for landsholdet.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Tre afslutninger og to mål blev facit for Trine Østergaard. VM har endnu en gang bevist, at højre fløj ikke er den position, hvor Danmark er bedst besat.

Landstræneren havde ramt rigtigt i det psykologiske arbejde op til kampen. De mentale tømmermænd efter semifinalen var bearbejdet, og de danske spillere var fuldstændig klar fra første fløjt. Med bronzen har Jesper Jensen nu slukket den store medaljetørst, der har præget dansk kvindehåndbold i en årrække. Og fremtiden lover godt med ham ved roret.