Danmark åbnede VM med en stensikker sejr på 34-20 over Bahrain.

Dermed fik danskerne en perfekt start på VM, og holdet virkede på ingen måde rystet over den kaotiske optakt til kampen.

Særligt unge Mathias Gidsel vil huske denne kamp i lang tid. I sin slutrundedebut scorede Gidsel hele ti gange, og han ligner en spiller, som kan blive en stor gevinst for landsholdet.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER



Landin havde udtrykt bekymring for mødet med Bahrain på forhånd, men det viste sig at være helt uden grund. Inde i målet leverede han en habil kamp overfor de uortodokse skytter. Karakter: 8



Blev sat på banen i de sidste 20 minutter, da Landin blev sendt på fyraften af landstræneren. Og her bød han ind med nogle store redninger i en ellers lidt svær periode af kampen for danskerne. Karakter: 7



Kom på banen i kampens slutfase, og her nåede han både at rage en udvisning til sig og komme på scoringstavlen et par gange. Karakter: 7



Chefen i den danske defensiv kæmpede lidt med tingene i de første minutter, men han fik hurtigt indstillet sig på modstanderne. Og så fik han ellers lov til at tilbringe en del tid på bænken, så han har masser af kræfter til de kommende kampe. Karakter: 8



Den lynhurtigt playmaker scorede på det første angreb, da han kortvarigt blev sat på banen i første halvleg. Men det var lidt mindre overbevisende efter pausen, da Holm fik lov at få lidt flere minutter. Her kunne han ikke helt leve op til storspillet i testkampene mod Norge - men det var nu stadig godkendt. Karakter: 7



Fik VM-gulv under fødderne, da der var spillet 40 minutter. Og den hurtige højre fløj nåede at nette to gange. Karakter: 7



En solid kamp fra Lasse Andersson, som særligt imponerede i forsvaret. Men han var også god til at drive bolden hurtigt op ad banen. Karakter: 8



Han måtte sidde på bænken og kukkelure i de første 51 minutter. Her kunne han se sin konkurrent på højre backen - Mathias Gidsel - score et hav af mål og få masser af plusser i landstrænerens bog. Det kunne godt lugte af et VM med en meget lille rolle til Nikolaj Øris. I de få minutter, han fik på banen her, overbeviste han i øvrigt heller ikke om, at han fortjener at være førstevalg. Karakter: 6



Den rutinerede højre fløj var ikke helt så sikker i sine afslutninger, som man kunne ønske sig. På fem afslutninger nettede han blot tre gange, og når man kigger på, hvor store chancerne var, så er det under niveau for en spiller med Lasse Svans klasse. Karakter: 6



Mensah gjorde ikke det store væsen af sig i angrebet, hvor han overlod initiativet til sine holdkammerater. Men defensivt var det langt hen ad vejen en ganske fin præstation. Karakter: 7



Måtte passe butikken alene på venstre fløj, efter Emil Jakobsen er røget i coronakarantæne. Og det slap Kiel-spilleren sådan set ganske fornuftigt fra. Man kan stadig godt se, at Landin ikke er på 100 procent, efter han var syg med coronavirus i december. Men det så bedre ud end i testkampene mod Norge. Karakter: 7



Den danske verdensstjerne var klar til kamp fra første sekund, og han var skarp i både sine afslutninger og assistspillet. Særligt agerede han gavmild fodermester for Mathias Gidsel, som fik meget gunstige arbejdsbetingelser på grund af Mikkel Hansens gode pres og sublime afleveringer. Karakter: 9



Aalborg-stregen spillede en god kamp og fik vist prøver på sine kvaliteter i begge ender af banen. Hans hurtighed passede godt til de atypiske spillere fra Bahrain. Karakter: 8



Han tog da overhovedet ingen gidsler - ba dum tss! - i den første halvleg. Ja ja, det var Bahrain, og de kommer næppe til at kæmpe med om VM-medaljerne, men hold nu op for en slutrundedebut. Ti mål på 11 skud er vanvittigt imponerende! Hans lynhurtige fødder er en berigelse for det danske angrebsspil, som ser ud til at få en ny dimension med Gidsel. Men defensivt... Ja, der er altså plads til forbedringer. Karakter: 9



Morten Olsen nåede at få den negative test, som var nødvendig for, at han kunne få lov at spille. Og da landstræneren så endelig bragte ham i spil i anden halvleg, viste den erfarne playmaker, at dagens corona-stress ikke havde påvirket ham. Der var lækre assist og sublimt overblik fra Olsen. Karakter: 8



Den kæmpestore stregspiller havde lidt problemer med de hurtige bahrainere i kampens første minutter. Det var lidt som om, at den tunge krop lige skulle indstilles på opgaven. Det er måske også forklaringen på, at han fik lov at hvile sig en del på bænken. Karakter: 7



Landstræneren fortjener ros for at have gjort sit hold fuldstændig klar til opgaven, selvom optakten blev mudret til af den positive coronatest til Emil Jakobsen. Men landsholdet var mentalt, hvor det skulle være, da startfløjtet lød - og det falder naturligvis også tilbage på chefen for det hele. I det hele taget kunne Nikolaj Jacobsen ikke have drømt om en bedre VM-åbning. To point på kontoen, fornuftige spillemæssige takter og mulighed for at hvile flere af profilerne i den sidste del af kampen. Det havde han gerne solgt den for på forhånd. Karakter: 8