Danmark løb ind i det første nederlag ved EM, da håndboldkvinderne tabte 20-23 til Frankrig i gruppefinalen.

Dermed får landsholdet to point med over i mellemrunden.

Mange brændte skud - heriblandt fire straffekast - blev dyre for danskerne, der også manglede redninger i målet fra Sandra Toft.

Herunder kan du se karaktererne til de danske spillere.

Sådan giver B.T. karakterer 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du skulle ikke have været på banen

3 - Du betaler fansenes billetter

4 - Det var ikke godt nok!

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge HØJT i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du var hele Danmarks helt

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år

Den danske stjerne havde en skidt aften i Boxen, og Danmark endte med at mangle den Toft-magi, der skal til for at slå de bedste hold i verden. Karakter: 5

Kom på banen i anden halvleg, da Sandra Toft havde haft en dårlig periode. Det gjorde hun helt hæderligt, men hun kunne ikke ændre på kampens udfald. Karakter: 7

Ikke på banen. Karakter: UB

Defensivt var hun en af de bedre danskere. Men i angrebet kæmpede Anne Mette Hansen med tingene og brændte for meget. Hun fortjener dog ros for at tage ansvaret på sine skuldre og fighte som en besat. Karakter: 7

Danmark satser ikke meget på stregspillet, men det er alligevel påfaldende, at Heindahl slet ikke kommer frem til noget. I forsvaret var hun til tider på hælene - akkurat som mange af de andre danskere i fireblokken. Karakter: 6

Der er nogle rigtig gode ting fra Kristina Jørgensen - og nogle rigtig dårlige. Vi skal huske på, at hun stadig er ung, og hun viser i perioder, at hun har potentialet til at blive et mangeårigt omdrejningspunkt på landsholdet. Men vi ser også, at hun stadig er ung og tager for mange dårlige beslutninger. I dagens kamp bliver hendes karakter trukket ned af store afbrændere - heriblandt to kiksede straffekast. Karakter: 5

Var mere usikker fra fløjen end i de første to kampe. To mål på fire skud er ikke imponerende. Karakter: 5

​ Ikke på banen. Karakter: UB

De hurtige franske fødder var ikke ligefrem guf for Haugsted, som i perioder kom til at se tung ud i forsvaret. Og i kontrafasen overbeviste hun heller ikke denne gang om, at hun kan løfte det ansvar. Man skal selvfølgelig passe på med at lade sig påvirke for meget af øjebliksbilleder, men Haugsted ligner lige nu en, som mangler overblikket til at løse den opgave på allerhøjeste niveau. Så det er vel fair at rejse spørgsmål: Skal Jesper Jensen tage det ansvar fra hende? Karakter: 4

Begrænset spilletid. Karakter: UB

Ikke på banen. Karakter: UB

Tranborg blev testet igen og igen i defensiven, og det blev lidt en blandet omgang fra højre backen. Offensivt spillede hun klogere end i de to første kampe og med et acceptabelt antal fejl. Karakter: 6

Selvom hun ikke har særligt meget erfaring på det her niveau, så er hun dejligt uimponeret. Hendes tempo og overblik er et godt aktiv for Danmark. Men i anden halvleg så vi hende dog komme i menneskehænder, da Frankrig for alvor spillede med musklerne. Karakter: 6

Begrænset spilletid. Karakter: UB

Stregspilleren var til tider overmatchet i midterforsvaret og fik ikke for alvor markeret sig i kampen. Karakter: 6

Hun åbnede opgøret med en stor afbrænder, og det satte sig tydeligvis i højre fløjen. Hun spillede ikke med samme selvtillid og overskud, som vi har set i de to første gruppekampe. To mål på fire skud blev facit for Østergaard. Karakter: 5

Han forsøgte sig med de fleste ting i værktøjskassen, men i anden halvleg var Frankrig bare et bedre hold end Danmark. Og så kunne landstræneren gøre nok så meget fra bænken - lige lidt hjalp det. En ting undrer dog. Hvorfor insisterede han på at skifte mellem sine straffekastskytter, når der var så stor forskel i kvaliteten? Karakter: 7