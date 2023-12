VM-SEMIFINALE!

Danmark gjorde det. Besejrede Montenegro 26-24 (13-10). Og nu venter Norge i VM-semifinalen fredag aften.

Det holdt godt nok hårdt til sidst, men flere danskere gik forrest. Især én af de helt rutinerede.

Her er B.T.s karakterer fra den dramatiske kvartfinale:

Pas på, du ikke får et chok, hvis du får et julekort fra Toft. 'HALLO! JEG ER HER FANDEME OGSÅ', lyder overskriften nemlig! Godt nok elsker hun Red Bull, men hun viste altså Monster-mentalitet! Blev skudt helt ned i sækken i første halvleg. Rejste sig uimodståeligt. Det gav sgu helt et je-sus i maven.

UB

Ind på straffe. Overlod showet til Sandra Toft.

Nej, hvor var hun hånd-LED ved dem. Svirpede den op i krogen. Hun fik tæsk som resten af danskerne og sov lidt i forsvaret. Men det er tilgivet, når man kan lave lækkerier fra fløjen.

Monte-NÆH-DU, den går ikke! Fra Padborg til Podgorica – ingen kunne stoppe hende. Hun Bal-KAN jo for pokker lige, hvad hun vil! Skide været med et par afbrændere. Bar holdet. Høj klasse.

Højklasse. Højlund. Hun er altid på nippet til at være e-MIE-nent. Satte Anne Mette Hansen i scene og overlod showet med boldfordeling på højt niveau.

Mareridtskamp. En sjælden offday for den rutinerede Burgaard. Intet ville ind i målet for hende. I stedet kan hun glæde sig over VM-semifinalen.

En del af straffeteamet. Genial scoring i første halvleg, hvor hun bare blæste igennem Montenegros forsvar. Driftsikker uden at stråle.

Virksomhedsejer på deltid, udsmider på fuld tid. Det begynder at se bedre og bedre ud i den defensiv. Stærk sammen med resten af holdet.

Halli halløjsevic for en omgang! Hun gik Line-n ud forsvarsmæssigt. Boksede og oksede med Montenegro. Helt klart hendes bedste landskamp under dette VM. Det var tiltrængt!

Agent 007 i overtalsspillet. Løser sin opgave ganske godt. Intet brok – bare brilliant. Et godt våben for Jesper Jensen i de afgørende kampe.

UB

VM-darlingen fik et par minutter, men greb slet ikke chancen.

Gider du da Aagot lade være?! Helt kold fra bænken viste hun sig som en iskold straffeskytte. Dér der lob... Wow!

Hun må være Sa-rah at have i sin trup! Schweizerkniv. Hun løser det hele. Som da hun havde hele Montenegro på ryggen og sikrede et vigtigt straffekast. Defensivt forrygende til tider.

Vidste du, at Gandalf er en 30-årig dansk kvinde fra Nykøbing Falster? Nej? Den er altså god nok. Hun tog fat i tryllestokken og forbød adgang. Du må ikke passere – og således gik det til i byen, de valgte at kalde Herning.

En del af Jesper Jensens straffe-aktionsstyrke. Hun spillede sig ikke nærmere en startplads, men sikke en vigtig scoring på tom kasse.

Løser sine små indhop helt genialt. En fornøjelse at se tempoet, når hun kommer ind. Sådan skal det gøres!

VM-semifinale! En flot landskamp. Han montene-griner hele vejen til VM-banken. Han kan sætte sin fjerde semifinale i streg ind på kontoen. Det er mesterklasse uanset set, hvad vi måtte mene om defensiv, afbrændere og alt det jazz. Håndboldkvinderne er tilbage på landkortet takket været ham.