Danmark måtte slide hårdt mod et toptændt kroatisk hold. Men til sidst kom den femte sejr af fem mulige i hus.

27-25 lød den danske sejr på.

Danskerne sled hårdt angrebsmæssigt – men en stor anden halvleg af Mikkel Hansen var nok.

Herunder kan du læse, hvordan B.T. vurderer de danske spilleres indsats.

Var helt menneskelig mod Island, men var lørdag aften igen – næsten da – tilbage på sit overnaturlige niveau. Landin var helt afgørende for, at Danmark ikke røg helt på røven, da kroaterne pludselig lugtede verdensmester-blod. Vi vil så gerne uddele topkarakter, men vi savnede altså lige et par redninger på fløjafslutningerne.

Uden for bedømmelse

Uden for bedømmelse

Så gik den sgutte længere for Smørhåret fra Kerteminde. Efter 37 fuldtræffere i træk tillod han sig simpelthen at brænde et skud for landsholdet! Men altså – så scorede han til gengæld på sine seks andre afslutninger, og så tilgiver vi selvfølgelig en enkelt misser. Kæmpe kamp – og han holdt Magnus Landin bænket i 60 minutter!

Snoren bliver kortere og kortere for den tidligere altoverskyggende forsvarsminister på det danske landshold. Det lignede ellers indledningsvist en rigtig Møllgaard-kamp, hvor der skulle mosles og mases. Men efter et par kroatiske kryds fik Aalborg-stjernen på glatis, blev han pillet ud og erstattet med Simon Hald, som snart må presse sig på til startopstillingen.

Uden for bedømmelse

Uden for bedømmelse

Svævede som den hvide Svan – helt ensom og alene ude på den højre fløj. Han kunne godt have droppet at fedte fingrene ind i harpiks i de første 40 minutter, for han fik intet – som i absolut intet – at arbejde med i angrebet. men da chancen så kom, sløsede han med afslutningen. Scorede dog senere på sin anden og sidste afslutning. I forsvaret var han som altid topkoncentreret.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Som altid, når der skal skrues op for den danske forsvarskvalitet, blev Mensah sendt på banen. Men han fik ikke den umiddelbare impact, som man kunne have håbet på, og i stedet havnede Mensah hurtigt i et længere mundhuggeri med landstræneren. Der kom dog mere styr på det, som kampen skred frem.

Uden for bedømmelse

Den blonde stregbamse stod – som altid – solidt i forsvaret, hvor han som en anden dørmand afviste kroaterne, som var de 15-årige i drenge i køen til Club Privé i Budapest. I angrebet blev han ikke sat så meget i spil, som vi har set tidligere i turneringen, men da chancerne endelig bød sig, var der målgaranti fra nordjyden.

Vil du holde min kroatiske Pošip, hvor var kroaterne bange for GOG-spirrevippen. I de første 10 minutter kunne man indsamle dokumentation nok til en håndfuld politianmeldelser for kroatiske overfald. Men Gidsel kán ikke kues, og da først kroaterne havde bokset sig forpustede, chassé'ede han sig flere gange problemløst igennem forsvaret – dog uden at være så dominerende, som vi har set tidligere.

Blev buhet ud af de flere tusinde kroatiske fans under spillerpræsentationen og fik efterfølgende nogle alvorlige tæsk af de kroatiske forsvarsspillere. Og underligt nok så det ud til at påvirke vores superstjerne, der lige pludselig undveg at tage det sædvanlige ansvar. Det ser vi sjældent, og det må da føje et par grå hår til samlingen hos landstræneren. I anden halvleg var det i den grad den rigtige Mikkel, der var dukket op. Helt afgørende og ender derfor med fem små stjerner!

Blev smidt på banen sidst i første halvleg med en simpel mission: 'Jern på kassen!' Men det blev alt alt for hektisk – og hans første afslutning ramte langt forbi mål. Efterfølgende blev han udvist i forsvaret, og så droppede Nikolaj Jacobsen det projekt. Halvandet minut på banen plejer ikke at være nok til en karakter – men i dag gør vi en undtagelse.

Det er stadig ikke VM2019-Lauge, der er mødt op i Ungarn. Det er desværre stadig helt tydeligt, at han ikke har fundet melodien med Gidsel – og samtidig savner vi også den power i duellerne, der gjorde, at han altid kunne vride sig løs af forsvarsfavntag. Bevares, der var også flere fine ting fra Lauge, men det må være en hovedpine for landstræneren, hvor længe han vil vente på, at Lauge spiller sig i form, når man har en Jacob Holm siddende på bænken!

Der er en ny sherif i byen! Et regeringsskifte er på vej i det danske forsvar, hvor Simon Hald er i gang med at kuppe den mangeårige leder, Henrik Møllgaard. Der er kommet meget mere fart i den enorme krop, og det er også helt vildt at se, hvor hurtigt han får flyttet de 110 kilo med op i kontraerne. Der var dog også et par svipsere – blandt andet en dobbeltdribling, som var ved at tage livet af vores landstræner.

Havde som mål at levere turneringens første helstøbte danske kamp. Men det blev en rodet dansk aften, hvor der længe blev ledt efter løsninger. Især angrebsmæssigt måtte Nikolaj Jacobsen grave dybt. 7-6-spillet var en god idé – men der manglede i den grad tempo. Man kunne godt have tænkt sig at se fodrappe Jacob Holm få lidt spilletid. Men altså fem sejre ud af fem mulige, og Danmark er med 110 kilometer i timen på vej i semifinalen – så det er svært at være helt utilfreds.