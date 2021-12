Danmark fik – helt som forventet – en overbevisende sejr i åbningskampen ved VM i Spanien.

Håndboldkvinderne havde ingen problemer med at sætte tandløse Tunesien til vægs, og cifrene 34-16 taler sit tydelige sprog om den danske dominans.

Kampen bød dog også på et stort chok for landsholdet, da playmaker Mia Rej måtte udgå med det, der ligner en alvorlig knæskade. En situation, der efterlod mange af holdkammeraterne i chok og med tårer i øjnene.

Herunder kan du se B.T.s karakterer til de danske spillere.

En stille og roligt dag på jobbet for Sandra Toft, som leverede det, hun skulle – og så ikke så meget mere. I anden halvleg fik hun lov at sidde og slappe af på bænken, så hun har masser af kræfter i behold, når der bliver brug for hendes verdensklasse senere i turneringen.

Odense-keeperen blev sendt på banen i de sidste 30 minutter, og det gjorde hun ganske fornuftigt bag et rigtig stærkt dansk forsvar.

Fire scoringer på seks forsøg er acceptabelt for venstre fløjen, men heller ikke så meget mere end det.

Den danske stjerne var tydeligt påvirket af Mia Rejs alvorlige skade, og tårerne trillede ned ad kinderne på Anne Mette Hansen, da hun sad lamslået på bænken og kiggede ind på veninden, som var i store smerter. Det vidner en hel del om Hansens mentalitet, at hun alligevel meldte sig klar til kamp igen senere i anden halvleg. Selve det spillemæssige var også rigtig godt med blandt andet fem mål på seks skud.

Heindahl var i hopla fra kampens begyndelse, hvor hun gik målamok og på fornem vis kvitterede for holdkammeraternes fine indspil. Fem mål i første halvleg er flot – også selvom Tunesien ikke er imponerende. Stregspilleren har haft et godt efterår i sin russiske klub, og hun ser ud til at have taget den gode form med til VM.

Chefen i det danske forsvar fik uddelt nogle håndmadder til de fysisk underlegne tunesere, som havde det svært over for Haugsted. Særligt i anden halvleg blev der lukket helt ned i den danske midtzone, og det var ikke mindst på grund af Line Haugsted.

Højre fløjen spillede de sidste 30 minutter, men hun formåede ikke at overbevise om, at hun skal foran Trine Østergaard i hierarkiet. Ét mål på tre afslutninger er ikke godt nok.

Tranborg begyndte overraskende kampen på bænken, og det kan – selvom det er tidligt – være et tegn på, at Burgaard har overhalet hende som Jesper Jensens førstevalg på højre back. Hun endte dog med at få lov at spille en hel del minutter, og det gjorde hun på et godkendt niveau.

Vi kunne godt have drømt om en bedre effektivitet fra Kristina Jørgensens side, men hun skal alligevel have kredit for sit initiativ og masser af power i både spillet og attituden.

Nej, nej, nej! Mia Rejs VM er efter alt at dømme allerede slut. Kort inde i anden halvleg ramte uheldet Raj, da hun pådrog sig det, der lignede en alvorlig knæskade. Når det her VM er slut, vil vi stadig huske Mia Rejs hjerteskærende skrig, da hun lå på halgulvet i Granollers. Først og fremmest er det synd for den danske playmaker. Dernæst er det en dårlig nyhed for landsholdet, hvor Rej var tiltænkt en stor rolle under den her slutrunde. Karakteren er ligegyldig her – du får i stedet rigtig god bedring herfra.

Karakter: UB

Trine Østergaard rundede sit 250. mål i landsholdstrøjen i kampen. Og det er egentlig et meget beskedent antal, når vi tænker på, hun nu har spillet 137 landskampe. Og én scoring på tre forsøg mod Tunesien var da heller ikke vildt imponerende.

Højre backen agerede fodermester for særligt Kathrine Heindahl i kampens indledning – men i det hele taget var hun rigtig stærk i assistspillet i en kamp, der også bød på to scoringer fra hendes venstre hånd.

Debutanten fra Herning-Ikast fik lov at komme på banen og bidrage med den klogskab og kølighed, der er hendes forcer. Det bliver dog ikke hende, der løber med de store overskrifter.

Tre scoringer på tre forsøg fra Danmarks hurtigste fødder er bundsolidt. Mie Højlund kan sandsynligvis nu se frem til en større rolle end planlagt efter Mia Rejs skade.

Slutrundedebutanten fik lov at spille hele anden halvleg, og det gjorde hun ganske overbevisende med to scoringer på to forsøg.

Rikke Iversen viste stor styrke i forsvaret sammen med Line Haugsted, og offensivt blev det til to mål på to forsøg. Det er det, vi kalder en rigtig god dag på kontoret.

Danmark var på vej mod en sikker sejr og en noget nær perfekt VM-åbning, men så skete det eneste, der ikke måtte ske. Mia Rejs skade vil ødelægge landstrænerens nattesøvn, og han får nu et stort arbejde med at genrejse spillerne og løse det tomrum, som Rej efterlader sig. Derudover forløb kampen fint, og Jesper Jensen fik fordelt ressourcerne godt.