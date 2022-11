Lyt til artiklen

De gjorde det! Danmark har slået Norge i en håndboldkamp.

31-29 vandt de danske håndboldkvinder. For første gang i otte år tog de sejren over nordmændene. Danskerne vandt gruppen og møder nu Montenegro i EM-semifinalen på fredag.

Drømmen lever.

Her følger B.T.s karakterer fra opgøret:





Hun startede som lyn og torden. Ene kvinde lukkede hun ned for Nordsøolien. Glem det, Norge, de milliarder er fandeme vores! Nordmændene virkede bange for hende, når de skulle afslutte. Siden fik de pågående norske skytter skudt hul på Toft. Men hun er ligeglad. Fuldstændig ligeglad. I stedet stemplede hun ind, når det gjaldt og tog sejren. Stod på 'kun' 30 procent, men hver og én af de redninger var vigtige.



UB

Afløste Toft i perioder og var nyttig på straffekast. En perfekt makker.





Sjask, en kasse! Straffekastet var hamret op i hjørnet. Siden fik hun en ordentlig én på låget og måtte ud og sidde på bænken i hele anden halvleg. Hun skal helst ikke være alt for medtaget inden semifinalen.





Hun var helt ved siden af sig selv ude på fløjen. Blev snydt for et straffe, men virkede kyst af Lunde inde på stregen. De normalt så kølige afslutninger var milevidt fra kassen. Hun har dog lidt goodwill på EM-kontoen, hun kan trække på.





Midterblokken sad helt perfekt hos Heindahl og vennerne inde i forsvaret. Hun kastede de norske spillere i gulvet, som var de Kurt Asle Arvesen til Tour de France. Angrebsmæssigt var det en kamp til glemmebogen, men hun bliver ved og ved og tilkæmpede sig vigtige straffekast og returbolde.





Der var lidt mystik om hendes fysiske tilstand i løbet af ugen. Men al den tvivl smækkede hun hårdere i hovedet end de nordmænd, der vovede sig ind i forsvaret. Stærkt kørende i forsvaret. Hende skal Danmark bare have gang i, når det virkelig brænder på.



UB

Av, det gjorde ondt. Hun virkede virkeligt påvirket af slaget. Et grimt trælår satte en stopper for en hidtil flyvende Højlund. Hun kom ned på jorden mod Norge - men i hendes fravær slog andre til. Hun skal nok komme igen. Forhåbentligt.





Hold da op! Jamen, hallo, Anne Mette Hansen, hvor har du været?! Hun var flyvende. Bedste landskamp længe. Hun fik en pause efter den vilde start, og det ødelagde hendes flow. Men så kom hun bare igen senere i opgøret. Hvor var det godt at se. Mere af det!





Aflastede den skadede Friis. Det gik mindre godt. Der er stadig stor niveauforskel på starteren og reserven. Blev spist et par gange i forsvaret.





Det startede, som vi har set det før under denne slutrunde: Sløjt. Men stor ros til Jørgensen, der spillede sig op i anden halvleg med tre vigtige scoringer. Man skal jo helst toppe i slutningen af turneringen, god timing!





Hun er en af landsholdets helt rutinerede kræfter. Og den del tager hun gerne på sine skuldre. Modigt, klogt og skarpt leverede hun en god præstation. Mon ikke Jesper Jensen klapper i sine hænder over at få Burgaard godt i gang på backen.





Kapow! Sådan kan man også sætte en bold i nettet. Hun har et helt vildt skud. En fornøjelse, når det lykkes. Ligesom I.P i Rejseholdet burde hun være med i flere scener på håndboldbanen. Stærk i forsvaret.



UB

Sad hele kampen på bænken.





Si-si-si-mone! Får vi hende i gang nu? Den anden halvleg var verdensklasse! Er du da helt Rådebank-i-tossekassen, en hammer, hun hev af sted i slutningen af kampen. Som Oslo-færgen i høj sø havde det ellers sejlet liiige lidt for meget for Petersen i første halvleg. Men SÅ sad målene der. Byg bare videre på den dér kasse. Den kan de stadig smage oppe i Stavanger.





Stærk kamp! Hun var med til at lukke ned i forsvaret sammen med søster Rikke og makker Heindahl. Den trio kan være guld værd. Og så gør det intet, at hun er sikkerheden selv i angrebet.





Hun kom i spil i angrebet, men det svingede bare ikke helt. Dårlige afslutninger. Til gengæld iskold på straffekast. Den del har hun helt styr på. Høj klasse!





Hans bedste landskamp under EM. Måske nogensinde med dette landshold. Kølige Jensen virkede helt ovenpå på trods af den svære optakt, Han var uden sin coronaramte højre hånd Lars Jørgensen og skulle håndtere en del kaos udefra, der kunne påvirke spillerne mentalt - men han løste det flot. Rigtig flot. Godt at se. Og godt tidspunkt at begynde at ramme topformen ude på bænken. Et mesterværk.