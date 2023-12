I chok. Lamslået. Hvad skete der lige dér?

Danmark lider et katastrofalt og overraskende nederlag på 26-27 til Japan i sidste sekund på et af de vildeste vip længe.

Danskerne floppede totalt. Faldt helt igennem. Mange dumper i kollapset i Jyske Bank Boxen i Herning.

Her er B.T.s karakterer fra opgøret:

Die Reinhardt 2. Danmarks helt egen John McClane. Ene kvinde holdt hun danskerne inde i kampen efter en voldsom første halvleg. Japan tog tempura-turen på hende og gik kolde. Efter pausen blev hun skudt mere i sænk.

Der var mere Tofu end Toft. Det var helt mærkeligt at se. Vi kender hende som et bæst i kassen, men hun kunne ikke følge op på den vilde præstation mod Rumænien. Dét her nederlag må gøre ondt på landsholdets mest rutinerede.

Kontakten blev slukket helt for El-ma i anden halvleg. To dyre, dyre udvisninger. Hamrede keeperen lige i låget et dumt tidspunkt. Puha.

Gal eller genial. Alt eller intet. Intet var genialt. Alt var galt. Kampens helt store spiller mod Rumænien. Hvor var hun?

Hun var en del af problemet - men også af løsningen. Her var man ikke i tvivl om, hun ville vinde. På trods af udsvingene. Troede lige, hun havde sikret Danmark et point...

Av, sikke en omgang. Hun er slet ikke kommet i gang. Hæmmet af sin albue? Den var godt tapet ind. Slemme afbrændere. Fuldstændig ved siden af sit vante jeg.

En af landsholdets mest rutinerede kræfter. Det startede godt - men det sluttede lige præcis som på måltavlen. Uden benzin på banken.

UB

Smed bolden væk i sin første aktion. Sake-ede helt bagud. Horribelt indhop. Reddet af for få minutter på banen til en karakter.

Kom på banen i anden halvleg. En af de få, der kan se sig selv i spejlet. God på straffe, god defensivt, god angresmæssigt. Skulle hun ikke have været inde noget før?

Stolpe, stolpe ud - Hun satte rammen for, hvilken dag på kontoret der ventede med sin første afbrænder. Det blev aldrig godt.

UB

Kom ikke på banen.

UB

En del af landstrænerens febrilske forsøg på at finde noget, der virkede. Blev aldrig helt godt på trods af en hammer-afslutning.

Smidt ind for at lukke hullerne i den synkede skude. Alle kvinder på dæk. Dyr udvisning i kampens slutfase.

I Øst- og Vest-ergaard. Alt for mange afbrændere. De skal bare sidde dér. Helt fri så mange gange.

Hun skal være forsvarets styrkvinde - men hun slap rattet mod Japan. Sammen med resten af danskerne slingrede japanerne igennem gang på gang på gang på gang....

Blev sendt ud efter running sushi af de vævre japanere. Fandt aldrig melodien.

Puha, det var helt skidt. Hans værste nederlag som landstræner. Tag nu den timeout. Brugte alt for meget krudt på dommerne - mistede fokus. Skiftede ud i vildens sky for at ramme tre angrebsspillere, der kunne sammen. Han sagde, Damark havde vasket tvivlen væk mod Rumænien, men nu er den tilbage. Som en syndflod. Presset er steget markant. Det var ikke planen...