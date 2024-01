Danmark taber 25-28 til Slovenien efter en ringe, ringe præstation.

Spar tre af verdens bedste håndboldspillere i Mathias Gidsel, Simon Pytlick og Magnus Saugstrup. Og så får du en forfærdelig rodet kamp.

Flere greb slet ikke chancen.

Her er B.T.s karakterer fra opgøret:

Vi troede lige. Han startede som lyn og torden. Glimt af den Landin, vi kender så godt. Men så blev han skudt i sænk uden hjælp fra forsvaret. Det er slet ikke hans EM. Lige nu er der bare en anden, der er bedre...

... og det er Emil! Jamen, hvad skal vi sige? Han er på en helt anden planet! Det var som om, at hans tilstedeværelse i målet spredte sig fra forsvaret til publikum i Hamborg. Danskerne elsker ham. Kæmpe udstråling. Men redningerne gled fra ham til sidst.

En af de få, der gjorde, hvad han skulle i sin første halvleg. Herlige afslutninger. Er han ved at vinde EM-formen? I såfald er det perfekt timing.

UB

Fik sig et hvil i hele kampen.

Så var Hans alene i verden igen. Ingen udspil. Det er næsten før, han var udenfor bedømmelse, men så kom straffekastet. Stensikker. Dyr afbrænder kort efter.

Han vil have mere spilletid. Men han greb slet ikke chancen. Det kan godt være, han er afhængig af hurtige Gidsel og Pytlick, men dét aftryk aftvinger ikke mere spilletid. Helt uhørt.

Han kom flot i gang efter en dårlig start i angrebet. Men han var fuldstændig på herrens mark i forsvaret i en uvant rolle. Det gjorde ondt på det danske spil. Ellers en god angrebskamp fra Jørgensen.

De dårligste ti minutter i hans landsholdskarriere. Man behøver ikke engang slå det op i arkiverne. Den start på kampen gjorde ondt at se på. Av, det var godt nok skidt. Tre mål på hele 12 afslutninger.

Han var eminent mod Norge, men han skøjtede rundt med i forsvaret sammen med Lukas Jørgensen. Det blev lidt bedre med Møllgaard. Den skal han glemme hurtigt.

Han plejer at være proppen i badekaret, men han satte sig slet ikke igennem i forsvaret. En afslutning, en afbrænder, en blandet landhandel.

Han var flyvende i kampens start. God power i angrebet som en af de få. Fandt sin makker fra Flensborg, Lukas Jørgensen, godt. Men det gik lidt i stå derfra.

UB

Han kom på banen i slutningen af anden halvleg. Han nåede at brænde to gange. Det gad landstræneren ikke se på. Kom aldrig på banen igen.

WOW! Dén scoring var uimodståeligt. Selve målet var næsten fysisk på vej ud af arenaen. Men han brændte sin anden, og det blev aldrig så godt, som man kunne have håbet på.

Efter pausen lignede det, at han ville være med til at vende opgøret sammen med Emil Nielsen. Der kom fint styr på det. Men så faldt det hele sammen igen. Kluntet tominutters udvisning.

Det er ikke meget, han har spillet under EM - men her fik han chancen fra start. En meget flot afslutning, og så var den arbejdsdag hurtigt overstået. Overlod resten af kampen til Lindberg efter pausen.

Han snorksov et par gange dér, hvor landstræneren elsker ham allermest. I forsvaret. Men så er det godt for ham, at han har en hammer af en venstrearm. Dem delte han ud af på ganske overbevisende vis.

Han sparede sine tre bedste spillere i Gidsel, Pytlick og Saugstrup. Og det kan han ikke klandres for. De skal stå knivskarpe i semifinalen fredag. Men det må bekymre ham, at niveauet var så ringe i den næste kæde. Vi har snakket om den danske bredde i evigheder. Skaber det lidt tvivl? Det er hans ansvar, at holdet ikke var klar. Det var lige til skraldespanden, videre. Jeg spår en smal kæde fredag.