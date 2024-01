Efter en svær første halvleg smadrede Danmark Holland med hele 12 mål. EM-semifinalen lurer i horisonten!

Danskerne havde problemer med at holde hollænderne fra kasser, men det hele knækkede efter en flot dansk anden halvleg.

Holland blev smadret med 39-27 (18-17).

Her er B.T.s karakterer fra opgøret:

Måske sætter du lyden af regnvejr på, når du vil falde til ro. Måske er det lyden af en knitrende pejs. Et rindende vandfald. Hvis du er håndboldelsker, er der kun én lyd, der kan få din puls ned: Klonk. Hvad er det? Det er lyden af en bold, der taber luften i dét, den rammer Niklas Landins bjørnepote. Afstressende. Store redninger på vigtige tidspunkter.

EM-darlingen blev skudt fuldstændig i sænk. Forfærdelige 25 minutter i målet, men han fik heller ikke meget hjælp af forsvaret foran ham. Videre til næste kamp.

Av, det så ikke godt ud! Hverken anklen, som han vred om på eller de dumme afbrændere. Det har ikke været hans slutrunde endnu. Og spørgsmålet er, hvor slemt det står til med anklen.

Han lignede et fastforrentet realkreditlån. Hey, det er altså et kompliment! Han var nemlig sikkerheden selv på straffe. Landstræneren ved altså, hvad han får. Det må trods alt være rart at vide, hvad man får ind hver kamp.

Sikke et tempo! Løbe-Lauge-skuddet er der altså ingen midler imod. Han flåede forsvaret fra hinanden, som var han en mediechef i Pilestræde. Blinkede lige ind til Lukas Jørgensen et par gange, der gav ham plads til at boltre sig. Og det var godt givet ud.

En evighedsmaskine! Kontra på kontra på kontra. Blev fanget i dyb REM-søvn i forsvaret, der gjorde landstræneren RASENDE. Men mon ikke, de er gode venner igen efter de mange mål. Gidsel er i dén grad kommet i gang ved EM.

Han havde en nærdødsoplevelse efter sin sløje afslutning og så sit liv passere revy. Det er vist kun en Cola Zero, der har haft så tæt kontakt med landstræneren under dette EM. Det halter stadig ude på højrefløj, det er ikke helt godt.

Kæmpede med det i forsvaret. Han fik – også – en skideballe af en anden verden, da han fik lille Luc til at ligne Ein-Steins. Løftede sig fint med resten af holdet, da hollænderne knækkede totalt.

Han havde det fanden svært i midterblokken før pausen. Luc Steins løb næsten igennem benene på ham, mens skytterne havde frit slag. Der kom styr på det efter pausen.

Kom ind i anden halvleg. Blev sendt frem i 5-1-forsvar i et forsøg på at holde det hollandske bombardement væk.

UB

Kom ikke på banen.

Om dagen knuser han pigehjerter i Beverly Hills 902010. Om aftenen er han supermand på en håndboldbane. Hollænderne kunne lige så godt have stillet træskoene. De kunne intet gøre på kroppen af ham. Til tider lignede det regulær Krab-gang, når de forsøgte at få Jørgensen ned i jorden. Nød godt af Lauges indspil.

Hey drenge, så I det? Bad lige kammeraterne notere sig sin sjældne forsvarsaktion? Et ganske godt indhop efter pausen. Landstræneren har aldrig set ham bedre, lyder det. I hvert fald ikke på landsholdet. Og det kan der være noget om. Udfylder sin rolle godt.

Uha, det haltede i første halvleg. Og gæt selv? Ja, han fik også en skideballe. Men der var en grund til, at hollænderne faldt sammen som visne tulipaner. Der blev lukket af efter pausen.

UB

Ind i forsvaret efter 12 minutter. Satte forrygende tempo i en kontra. Ikke nok spilletid til en karakter.

Han er første mand hjemme i returen. Han er første mand til at tage slagene. Han er første mand til at blive ved efter en afbrænder. Han er første mand på holdkortet, når angrebet skal sammensættes.

Rødglødende! Han slagtede den ene spiller efter den anden. Fik løst de store forsvarsproblemer med sine evige jagt på løsninger. Alt fra 5-1-forsvaret til det helt flade. Det lykkedes. Han er i den grad pausekongen. Her kan han vende hver en krone til sin fordel. Og lad os sige det klart: Der er minimum 9,2 millioner gode grunde til, at Danmark stormer videre fra mellemrunden. Det kræver intet Exel-ark for at se.