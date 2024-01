ET VANVITTIGT DRAMA!

Træk vejret, folkens, en fuldstændig sindssyg landskamp er ovre, og Danmark stormer mod EM-semifinalen.

Danmark var ved at smide sejren i de døende sekunder, men efter en smuk håndboldkamp vandt Danmark med 28-27 over Sverige. Og vi letter på hatten for især én mand.

Her er B.T.s karakterer fra opgøret:

Måske siger historiebøgerne noget andet, men det kan umuligt være sket før. Den danske verdensstjerne tog INTET. Nul redninger. Revet ud af 17 minutter. Det er sjældent set. En af hans værste landskampe på papiret.

Alt ændrede sig, da han kom ind efter 17 minutter. Fantastisk indhop. Fuldstændig uimponeret. Suveræn udstråling. Nogle gange er man i tvivl, om han er på værkstedet for at skifte vinterdæk eller om han er ved at pille svenskerne fuldstændig i en EM-kamp foran 12.000 mennesker. Han er helt rolig, helt cool, helt Emil. Vigtig redning til sidst!

Det er sgu i orden! Udskældt, tvivlsom og i modvind. Alligevel steppede han op mod svenskerne med to mål på sine to afslutninger. Råbte sin forløsning ud. Sådan melder man sig ind i slutrunden igen.

Hørte du det? Det er lyden af en superstjerne, der havde glemt alt om sit ømme knæ og skæve finger. Glemt alt om pensionsopsparing, otium og lange dage på golfbanen. Der er krigerråb. Og så er der Mikkel Hansen-råbet. Slaget på brystet sagde alt. Veteranen var mødt op med en vanvittig tænding og udstråling. Straffekast, assist og en sjælden forsvarsaktion. Moses delte vandet, Mikkel gik på det!

Kom ind i en jokerrolle efter pausen. Det startede virkelig godt, men det blev aldrig helt til det niveau, vi er blevet så vant til fra VM-helten.

Stockholmsyndromet for fuld udblæsning. Men det var ikke Gidsel, der led. Som smurt ind i rapsolie gled han forbi de sagesløse svenskere igen og igen og... igen! De kunne bare ikke lade være med at give ham frit spil, selvom han stak kniven ind. Han må være så skideirriterende at spille imod. Du ved, at dommedag kommer - men glem alt om frelse her. Du er færdig, makker.

Han bliver bare ved med at holde medlemskabet af Ældre Sagen for døren. Har været helt ude af truppen, alligevel kom den 42-årige Bundesliga-stjerne med alt, hvad cv'et mestrer. Forrygende straffekast.

Han er med for sit forsvarsspil, og det fik landstræneren masser af. Svenskerne snød ham et par gange, men så måtte han jo Pä-den-i-Gen.

Han vidste godt, den var gal. Fik en dum tominutter. Og selvom Carlsbogård blev afvist som noget af det første, kørte svenskerne bevidst på den rutinerede kæmpe. Sad ude det meste af anden halvleg.

Så kom den endelig! Afleveringen fra Pytlick havde han ventet længe på. Den var til gengæld helt elendig. Det var han fuldstændig ligeglad med. Afgjorde kampen... Ja, det troede han og 12.000 andre i Hamborg. Absurde scener i slutminutterne.

Aalborg-spilleren har været helt ude i kulden under dette EM. Et mandfolk. Blev kastet for svenskerne i anden halvleg og løste det godt med vennen Saugstrup. Det hjælper selvfølgelig også at være inimum Hald-anden meter højere end sin modstander. Klasse!

UB

Stærkt spillende under dette EM. Men så ikke banen. Svært, når Saugstrup gjorde, hvad han gjorde... Læs mere længere nede.

UB

Ind i overtal blandt andet. Det kunne have blevet nogle dyre minutter i slutfasen.

15 minutter, vi aldrig glemmer! Det første kvarter var vanvittigt, sindssygt, forrykt. Han ejede den håndboldbane i Hamborg. Og han gav aldrig slip. Det blev bare ved. Han skærmede alt. Han afviste flere svenskere end diskotek Retro i Helsingør på lønningsdag. Han stjæler ikke overskrifter, men han stjæler så meget andet. Magtdemonstration!

UB

Ind i defensiven. Fik en skideballe af landstræneren og fik mere styr på det.

Han delte om sig med godterne i første halvleg. Du får en aflevering, du får en aflevering, alle får en aflevering! God landskamp, men de udspil til fløjen skal vi lige have arbejdet lidt på. Puha.

Ooooog.... Træk vejret, Nikolaj! Han har verdens bedste trup. Men det kræver også sin landstræner at få det til at fungere. Han finder altid et eller andet greb. Han finder altid den spiller, der har tur i den. Han finder altid ind til sagens kerne. Han kender spillerne bedre, end de gør selv. Så lever de fint med, at han kan ligne en tegnefilmsfigur i sine raserianfald. Topkarakteren udebliver, for det var tæt på at gå galt til sidst...