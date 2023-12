VM-galskab midt i snevejret. De norske håndboldstjerner er kommet til Danmark.

Det kunne B.T. mærke torsdag formiddag midt i Silkeborg, hvor sneen dalede og Norges pressemøde fandt sted inden VM-braget i semifinalen mod Danmark.

Mens de danske håndboldkvinder har taget selfies og skrevet autografer til de danske fans, har Norge haft en helt anden tilgang.

Af frygt for smittespredning i truppen har man forbudt selfies og autografer - og så har langt de fleste pressemøder foregået udendørs.

De norske pressemøder foregår udendørs. Her foran Radisson i Silkeborg torsdag. Foto: Foto: Nadia Guldbæk Welch Vis mere De norske pressemøder foregår udendørs. Her foran Radisson i Silkeborg torsdag. Foto: Foto: Nadia Guldbæk Welch

Det var også tilfældet torsdag, hvor en kødrand af norske og danske journalister flokkede sig om de norske stjerner foran spillerhotellet i Silkeborg, mens sneen dalede.

Hos Danmark er alle pressemøder foregået i hallen eller på Herning Bibliotek.

»Vi har passet på sygdom blandt andet og taget nogle forholdsregler. Det synes jeg egentlig, har været vældig fint. Vi har gjort det på vores måde,« siger den norske landsholdsspiller - og Ikast-spiller - Ingvild Bakkerud til B.T.

I Jyske Bank Boxen er der etableret en stor fanzone, hvor tre danske spillere skal ind efter hver kamp for at møde de tusindvis af fans, ligesom der er mulighed for at få en autograf.

»Vi har også mødt fans men i stedet for at skrive autografer, har vi haft autografkort, vi har delt ud. Man løser tingene på forskellige måder, det er jo op til hvert enkelt landshold,« siger Bakkerud.

Danmark møder Norge 17.30 fredag aften. Og vi bager op til braget her på bt.dk.