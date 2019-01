Der var linet op til den helt store fest på den moderigtige natklub Arch i København, da landsholdet natten til tirsdag fejrede VM-guldet samlet for sidste gang. Tirsdag morgen vender de hjem til deres klubber.

Forinden havde de først været forbi Københavns Rådhus, hvor de på bedste vis blev fejret og hyldet af titusinder af mennesker, ligesom overborgmester Frank Jensen og kulturminister Mette Bock (LA) holdt tale for spillerne. Bagefter til middag på en hemmelig adresse.

Og det var et meget ungt publikum, der mødte de nykårede verdensmestre, der stadig ikke havde tørret de store smil af læberne, da de ankom.

Til gengæld kunne de mange gæster se et landshold, der havde smidt træningsbukserne derhjemme og i stedet trukket i et mere festligt outfit. Nu skulle guldet have endnu én over nakken!

Hans Lindberg.

Først ude af bussen var Hans Lindberg, der havde sin hvide skjorte godt åben, så hele brystkassen stolt kunne skydes frem, som han indtog natklubben.

Mikkel Hansen havde til aftenen trukket i en stor, orange The North Face-dynejakke med en tilhørende Prada-bøllehat. Mere roligt klædt var Mads Mensah, der havde trukket i en hvid t-shirt og en lysebrun skjorte. Men der var styr på det!

I godt humør var også Nikolaj Øris, der ankom med det største smil og grimasse til de fremmødte gæster.

Da B.T. forlader natklubben, er samtlige spillere stadig igang med at fejre guldet. Lyden af 'We Are The Champions' brager afsted. Og lige præcis sådan skal det være!

Mikkel Hansen hurtigt inde på Arch.

Mads Mensah ankommer.

Morten Olsen.

Nikolaj Markussen og Rene Toft Henriksen.

Jóhan Hansen.

Casper U. Mortensen.

Jannick Green.

Henrik Mølgaard.

Lasse Svan.

Magnus Landin.

Rasmus Lauge.