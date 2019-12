Håndboldkvinderne fra Herning-Ikast vandt pokalfinalen 33-25 over Odense.

Sejren blev grundlagt i første halvleg, som man takket været solidt spil i såvel forsvar som angreb vandt 20-9.

Det var andet år i træk, at Odense Håndbold var tabende pokalfinalist. Hermed har den ambitiøse fynske klub med Jan Pytlick som cheftræner stadig ikke vundet en titel.

Hvem var bedst og hvem var bedst? Her er B.T.s karakterer:

Odense Håndbold

Althea Reinhardt 4

Tess Wester 4

Nathalie Hagman 3

Freja Cohrt 4

Jessica Da Silva Quintino UB

Nycke Groot 6

Kamilla Larsen 5

Trine Østergaard 4

Nadia Offendal 4

Stine Jørgensen 4

Mie Højlund 5

Kathrine Heindahl 4

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Herning-Ikast Håndbold

Sabine Englert 8

Vilde Ingeborg Johansen 7

Cecilie Højgaard Brandt 6

Stine Ruscetta Skogrand 6

Helene Gigstad Fauske 7

Naja Nissen Kristensen 6

Sarah Iversen 5

Emilie Steffensen UB

Emma Friis UB

Annika Jakobsen UB

Jeanet Egebakken Kristiansen UB

Tonje Løseth 8