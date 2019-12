Odense Håndbold er klar til semifinalen i kvindernes pokalturnering.

I Gråkjær Arena i Holstebro besejrede de København Håndbold 26-25 efter forlænget spilletid, og skal i finalen søndag møde vinderen af den anden semifinale mellem Herning-Ikast og TTH Holstebro.

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

Odense Håndbold

Tess Wester 6

Althea Reinhardt UB

Suzanne Bækhøj UB

Nathalie Hagman 5

Freja Cohrt 5

Ingvild Kristiansen Bakkerud UB

Jessica Da Silva Quintino 5

Nycke Groot 7

Kamilla Larsen UB

Sara Trier Hald UB

Trine Østergaard 5

Nadia Offendal UB

Stine Jørgensen 5

Mie Højlund 5

Katrine Heindahl 5

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

København Håndbold

Amalie Milling 6

Linn Blohm 5

Nyala Krullaars 5

Olivia Mellegård 5

Larissa Nusser 6

Maria Hjertner 5

Debbie Bont 5

Hanna Blomstrand UB

Marie Wall UB

Andrea Ulrikka Aagot Hansen UB

Aimée Von Pereira UB

Pauline Uscinowicz UB

Mia Rej 6