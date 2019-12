Danmarks håndboldkvinder skuffede stort, da det blev til et nederlag på 25-26 efter en skrækkelig indsats mod Tyskland.

Dermed er presset massivt på Danmark inden de sidste to gruppekampe, der skal vindes, hvis landsholdet skal undgå en ydmygende VM-exit.

B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, har haft luppen fremme og giver som altid de danske spillere karakterer.

Du kan se hans karakterer herunder:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Uden Sandra Toft havde Danmark været håbløs bagud allerede ved pausen. En fantomkamp af den rutinerede danske målvogter. Men det var ikke nok. Karakter: 9

Begrænset spilletid. Karakter: UB

Udråbt som holdets helt store stjerne og indpisker. Men lige nu pisker hun mest af alt forvirret rundt om sig selv. Endnu en meget skuffende indsats. Karakter: 3

Var sikkerheden selv, indtil hun ikke magtede at stå for presset, da hun kunne have udlignet med knap tre minutter igen. Det trækker ned. Karakter: 5

Heindahl var ganske enkelt for uskarp - blandt andet eksemplificeret med en håbløs afslutning mod tomt mål. Ligeledes udfordret i defensiven. Karakter: 4

Tankevækkende, at det var unge Kristina Jørgensen, som skulle banke power og selvtillid ind i holdkammeraterne med sit indhop. Men det gjorde hun. Karakter: 6

Ikke på banen. Karakter: UB

Haugsted havde også sine problemer i forsvaret, hvor hun havde svært ved at håndtere de stærke tyskere. Karakter: 5

Fik ikke nogen stor rolle i kampen, men skal have kredit for at være sikker på de straffekast, hun blev sat til at eksekvere. Karakter: 6

Viljen fejler ikke noget, men evnerne kunne ikke følge med. Det blev for hektisk for Burgaard, som havde løst krudt i kanonen og lavede for mange tekniske fejl. Karakter: 3

Det var en dag på det jævne for Mie Højlund, som ikke fik sat det store aftryk - men dog hører til blandt de bedre. Hvilket er meget sigende. Karakter: 6

Revancherede sin dårlige kamp mod Sydkorea. Jubelscene lige ned i hovedet på den tyske keeper. Mere af det, tak. Dansk flinkeskole kommer man ikke langt med til et VM. Karakter: 7

Fik chancen efter pausen, da hun afløste en svag Trine Østergaard. Og det gjorde hun fornuftigt. Er det tid til at give Bøhme chancen som førstevalg? Karakter: 6

Ikke på banen. Karakter: UB

Landsholdsanføreren er langt fra sit topniveau. Der var alt for mange fejl, alt for mange afbrændere og hun kiksede fatalt, da det for alvor gjaldt i slutfasen. Karakter: 3

Fløjens største svaghed er, at hun mangler kvalitet i sine afslutninger. Én scoring på tre forsøg er ikke godkendt, når der er tale om rigtig gode muligheder. Karakter: 3

Landstræneren har ikke evnet at få ryddet op i børnesygdommene hos sine spillere. Taktisk burde han også have rodet mere i sin værktøjskasse. Karakter: 4