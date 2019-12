Danmark gjorde det! Besejrede de franske verdens- og europamestre og er dermed videre til mellemrunden ved VM.

Kampen var hamrende nervøs og målfattig - ikke mindst takket være et brølstærkt dansk forsvar og en fantastisk Sandra Toft i det danske mål.

B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, har givet de danske spillere karakterer for kampen.

Dem kan du se herunder.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Sublime, suveræne, sensationelle Sandra! Den danske keeper blev (igen) Danmarks store helt, da hun med endnu en vanvittig præstation gik forrest i sejren over de franske favoritter og forlængede det danske VM-liv. Karakter: 10

Kun på banen ved et straffekast. Karakter: UB

Man nåede lige at rive sig i håret over endnu en alt for tidlig udvisning - men Anne Mette Hansen spillede sig op og bidrog flot med sin store fysik i begge ender af banen. Karakter: 9

Ikke på banen. Karakter: UB

Det her har ikke været Katrine Heindahls slutrunde. Endnu. Stregspilleren brænder stadig for meget, men defensivt var det en ok præstation fra stregspillerens side. Karakter: 6

Entrerede banen med et lille kvarter igen, Kristina Jørgensen nåede at bidrage med fine forsvarskationer. Karakter: 7

Nolsøe var tilbage blandt landstrænerens foretrukne fra start, og venstre fløjen takkede for tilliden med tre scoringer og en fighterindsats af de store. Karakter: 7

Det har været undervejs i noget tid, men nu kan der ikke være mere tvivl tilbage: Line Haugsted er Danmarks nye forsvarsgeneral. Hun er brølstærk, hurtig på fødderne og har et fornemt overblik. Karakter: 9

Indtog playmakerpositionen fra start, men det blev ikke til så meget spilletid for Lotte Grigel, som bidrog med blandede bolsjer, så længe det varede. Karakter: 6

Det blev ikke til et godt indhop fra Louise Burgaard, som manglede skarphed i sine skud og generelt ikke helt ramte sit niveau. Karakter: 5

Mie Højlund spillede ikke den bedste angrebskamp i sin karriere, men i forsvaret var hun - ligesom de øvrige danskere - fremragende. Karakter: 8

Der bliver stadig brændt for meget og lavet unødvendige fejlscreeninger, men i forsvaret var Sarah Iversen god. Rigtig god! Karakter: 8

Ikke på banen. Karakter: UB

Det var den bedste kamp indtil videre ved slutrunden fra den rutinerede danske stregspiller, som bed godt fra sig i forsvaret. Karakter: 8

Anføreren begyndte igen på bænken, men kom hurtigt ind, og hun leverede en fantastisk kamp. Ja, der var lidt fejl, men der var også et hav af gode ting; forrygende overblik, skarpe skud og gode gennembrud. Og nerver af stål på straffe! Karakter: 9

Trine Østergaard scorede tre gange på fire forsøg, og højre fløjen kan gå i sin japanske hotelseng med et veltilfreds smil på læben. Karakter: 7

En sublim kamp på bænken fra landstræneren, som fik fordelt ressourcerne godt i samtlige 60 minutter, og rent taktisk overstrålede han sin franske trænerkollega. Karakter: 9