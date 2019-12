Danmark spillede 26-26 mod Sydkorea efter en dramatisk afslutning på landsholdet anden VM-kamp.

Det var en noget svingende præstation fra de danske spillere, som stod med gode muligheder for at vinde kampen, men kiksede i slutfasen.

B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, har givet spillerne karakterer for opgøret, og dommen er hård over stjernen Anne Mette Hansen.

Du kan se alle karakterne herunder.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Målmanden havde det svært og leverede ikke det antal redninger, vi kan forvente af hende. Karakter: 5

Heller ikke Reinhardt ramte en dag, hvor hun var i nærheden af sit topniveau. Karakter: 5

Anne Mette Hansen spiller hårdt, og det skal den fysisk stærke bagspiller også. Men hun spiller ganske enkelt alt, alt for uklogt. Stjernen rager for mange udvisninger til sig, og i dag sælger hun sine holdkammerater ved at få tre unødvendige udvisninger og dermed et rødt kort. Hun bør være for klog og erfaren til at lave den slags. Karakter: 3

Fornuftig præstation af slutrundedebutanten, som gjorde, hvad hun skulle på venstre fløjen. Karakter: 7

Rigtig stærkt indhop af Odense-stregspilleren, som særligt offensivt fik sat et godt aftryk. Karakter: 7

Begrænset med spilletid. Karakter: UB

Ikke en overbevisende præstation af Nolsøe, som lavede for mange fejl. Karakter: 4

Skulle lige indstille sig på de hurtige sydkoreanere og herefter var hun en af de bedre i den danske defensiv. Karakter: 6

Playmakeren spiller med alt for høj fejlprocent, og det trækker ned - også selvom hun var sikker på sine tre straffekast. Karakter: 5

Solid indsats fra Louise Burgaard i jubilæumskampen, som altså var hendes kamp nummer 100 for landsholdet. Karakter: 7

Højlund bragte både energi og kvalitet med sig, da hun kom ind efter cirka 20 minutters spil. Matchede sydkoreanernes hurtighed - i begge ender af banen. Danmark ser endelig ud til at have fået en spiller, som har fart og fintespil på internationalt niveau. En afbrænder i slutfasen vil dog ærgre hende enormt og endte formentlig med at koste Danmark sejren. Karakter: 8

Klavs Bruun kommer næppe til at sige arigato til Sarah Iversen for den præstation. Hun nåede at bidrage med store afbrændere og fejl, inden hun røg ud på bænken igen. Karakter: 4

Ikke på banen. Karakter: UB

Solidt uden at være prangende. Det opsummerer Bodholts aftryk på kampen. Karakter: 6

Der var skønhedspletter undervejs, men anføreren viste også sin klasse i momenter. Dog var det en meget dyr afbrænder, hun lavede i Danmarks sidste angreb. Karakter: 6

Én afbrænder og tre scoringer fra Trine Østergaard, som kan notere sig en stabil præstation. Karakter: 7

Landstræneren skal have ros for at bevare roen og holde sig til sin gameplan, selvom spillerne havde det svært overfor de aparte sydkoreanere i første halvleg. Danmark spillede sig frem til de nødvendige chancer for at afgøre kampen, men det er svært at kritisere Klavs Bruun for de store afbrændere i slutfasen. Karakter: 6