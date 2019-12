Danmark fløj ud af starthullerne, men endte med at tabe med 19-22 til Norge i den første kamp ved mellemrunden.

Landsholdet havde ellers gode muligheder for at slå Norge for første gang i 17 år i en betydende kamp ved et mesterskab. Men danskernes angrebsspil manglede kvalitet, og det endte med at blive afgørende.

B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, har givet de danske spillere karakterer for kampen.

Dem kan du se herunder.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Hvis Sandra Toft bander lidt over holdkammeraterne, når hun går i seng i aften, så er det forståeligt. Endnu en stor præstation af målvogteren - men det var ikke nok, fordi det danske angreb var uden pondus. Karakter: 8

Ikke på banen. Karakter: UB

Forsvarsmæssigt gjorde Anne Mette Hansen det rigtig godt, men i offensiven var det en offday for Danmarks stjerne. To mål på syv forsøg og flere tekniske fejl er simpelthen for dårligt. Karakter: 4

Omsatte sikkert et kontraforsøg til scoring, men brændte den ene mulighed hun fik fra fløjen i etableret angrebsspil. Anden halvleg tilbragte hun på bænken. Karakter: 5

Kom på banen i anden halvleg, og i forsvaret gik 'bjørnen', som hun blev døbt af en ligatræner, til den og uddelte masser af tæsk til de norske spillere. Angrebsmæssigt fik hun ikke sat det store aftryk. Karakter: 6

Kom på banen i den periode, hvor det danske spil kollapsede fuldstændig. Bagspilleren kom derfor aldrig rigtig ind i kampen. Karakter: 5

Blev sat på banen fra anden halvlegs start. Det blev dog ikke en succes. Lærke Nolsøe brændte de to muligheder, hun kom frem til. Karakter: 4

Den danske styrkvinde i forsvaret spillede en flot kamp, og hun kan ikke bebrejdes, at de øvrige danskere kiksede stort i offensiven. Karakter: 8

Som så ofte før var det en blandet omgang fra Lotte Grigel. Hun er noteret for fire scoringer på fire forsøg, men der var stadig for mange fejl fra Grigels hånd. Karakter: 6

I den sidste halvdel af første halvleg tabte Louise Burgaard fuldstændig hovedet, tog et hav af dårlige beslutninger, lavede håbløse fejl og var stærkt medvirkende til, at Norge greb taktstokkken i kampen. Karakter: 2

Endnu en god præstation fra den danske bagspiller, som var den helt store dynamo i det danske angreb i anden halvleg. Uden hende havde Danmark ikke kunnet hænge på i så lang tid. Karakter: 8

Sarah Iversen ser ud til at have etableret sig som det danske førstevalg på stregen. Defensivt gjorde hun det solidt, og i angrebet lavede hun fejl, men scorede også tre gange på tre forsøg. Karakter: 7

Ikke på banen. Karakter: UB

Stregspilleren gjorde det solidt i forsvaret i de minutter, hun fik på banen. Hendes manglende kampform har dog sendt hende ned i Klavs Bruuns hierarki. Karakter: 7

Anføreren lavede et frygteligt indhop i midten af første halvleg, som fik stor indflydelse på magtskiftet i kampen. Selvtilliden fra Frankrig-kampen var forsvundet, og hendes enorme usikkerhed smittede af på holdkammeraterne. Karakter: 2

Den danske højre fløj nettede to gange på tre forsøg og gjorde det fornuftigt i forsvaret. Karakter: 6

Landstræneren skal roses for at have sat holdet fremragende op til kampens start. Men han skal også have kritik for ikke at gribe noget tidligere ind, da det danske spil begyndte at falde fra hinanden. Karakter: 6