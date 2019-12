Det blev til en dansk sejr på 27-24 over Holland efter en kamp, hvor håndboldkvinderne var i kontrol hele vejen.

Dermed har danskerne stadig mulighed for at sikre sig en billet til OL-kvalifikationen - ligesom der fortsat eksisterer en spinkel matematisk chance for en plads i semifinalen.

B.T.s håndboldkommentator, Søren Paaske, har uddelt karakterer til de danske spillere for deres præstation i kampen.

Dem kan du se herunder.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Man begynder at mangle ord. Sandra Toft har gang i en af de allerbedste præstationer, vi nogensinde har set fra en keeper på kvindelandsholdet under en slutrunde. Karakter: 10

Ikke på banen. Karakter: UB

Der gik alt for lang tid, inden Anne Mette Hansen begyndte at fyre kanonen af. Da hun endelig gjorde, var hun skarp i sine afslutninger. Hun bidrog også med gode assists, men dog også for mange tekniske fejl. Karakter: 8

Venstre fløjen var alt for ineffektiv, og særligt de to store kiks i begyndelsen af anden halvleg var langt under niveau - derfor røg hun også på bænken. Karakter: 3

En fornuftig dag på kontoret fra Katrine Heindahls side. Hun mangler dog fortsat den sidste skarphed i angrebet. Karakter: 7

I angrebet havde Kristina Jørgensen svært ved at få sat sit aftryk på kampen, men forsvarsmæssigt gjorde hun det glimrende. Karakter: 6

Blev sat på banen, da Freja Cohrt brændte og brændte. Lærke Nolsøe kom frem til to afslutninger og satte dem sikkert ind bag den hollandske keeper. Karakter: 7

Line Haugsted trådte igen i karakter i forsvaret, hvor hun er limen, der binder det hele sammen. Hendes betydning må ikke undervurderes. Karakter: 8

Lotte Grigel satte angrebet godt op i første halvleg, men man sidder stadig og ønsker, at hun selv er farlig og går mod mål. Karakter: 6

Der var nogle fejl fra Burgaards hånd i kampens indledning, men hun spillede sig op, fremtvang flere straffekast og fik sat et par gode mål i kassen. Karakter: 8

Det nyeste islæt i den danske EM-trup kom på banen til sin slutrundedebut. Der var masser af vilje og selv ikke en albue i næsen kunne slå hende ud af kurs. Karakter: 7

Hun var dyr i anden halvleg, da kampen begyndte at spidse til. Tingene ville ikke helt lykkes for Højlund, og bagspilleren lavede for mange fejl - men satte en vigtig scoring ind i slutfasen. Karakter: 5

Spillede sin kamp nummer 50 for landsholdet, og det var godkendt i forsvaret. I offensiven blev hun ikke sat i scene af holdkammeraterne. Karakter: 6

Begrænset spilletid. Karakter: UB

Det bliver vist aldrig rigtig anførerens slutrunde. Hun var sikker på straffekast, men i angrebsspillet virker hun meget usikker og mangler timing og skarphed. Karakter: 5

Hun er alene på højre fløjen, efter Simone Bøhme er sat op på tribunen. Måske Østergaard godt kunne have brugt en lille pause på bænken - effektiviteten var endnu en gang ikke imponerende. Karakter: 6

Landstræneren havde - på mindre end et døgn - lavet et flot arbejde med at banke noget selvtillid ind i hovedet på spillerne efter nedturen mod Norge. Karakter: 8