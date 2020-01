Danmark havde store problemer igen, da Ungarn ventede i anden kamp ved EM. En kamp, der helst skulle vindes, hvis danskerne skulle videre til mellemrunden.

Men det blev kun til uafgjort 24-24 mod Ungarn, og nu ligger Danmarks skæbne i Islands hænder.

I det meste af kampen var danskerne bagud, og det var altså nærmest udelukkende på grund af Niklas Landin, at danskerne ikke kunne vinke farvel til EM allerede i førte halvleg.

For der var ikke meget hjælp at hente fra stjernerne Mikkel Hansen og Rasmus Lauge, der var langt fra deres vanlige niveau.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her er B.T.s karakterer til danskerne:

En fontæne af gode redninger. Maveproblemer eller ej, sæt dig bare ud på potten i nat, Landin. Du skyder udelukkende med konfetti. Han var manden, der holdt Danmark inde i opgøret. Karakter: 8

Fik ikke spilletid nok til en karakter. Karakter: UB

Puha. Man blev næsten helt nervøs bare af at se på ham. Spillede som et møntkast - det var ikke til at finde ud af, om det skulle blive plat eller krone. Men for sjældent landede mønten på den rigtige side. Karakter: 3

Hvor blev du af, Mikkel? Verdens bedste håndboldspiller bør godt nok ikke smides på en uvant position. Hansen fik højre back i første halvleg og lang tid på bænken. Men det er denne vej, vi kigger efter frelseren, når Danmark har problemer. Han dukkede bare aldrig op. Karakter: 3

Det gik fint på fløjen mod Island. Men ikke mere nu. Møllgaard skal ind og være muskelmand i forsvaret og støde med frem i hurtige igangsætninger. Og der kom han også hurtigt ind. Karakter: 5

Der er få ting så tilfredstillende som at se Mensah skære direkte igennem banen i en kontra. Tænk, at 109 kg kan se så lette ud. Men hvad skete der så på den foræring ved 20-21? Helt forfærdeligt! Karakter: 5

Vi smutter lige over i storcentret ved siden af arenaen og ser, om den rigtige Lauge sidder derovre med en ribeye og bøfhus-bearnaise i mundvigen. For de havde da sendt en forkert udgave på banen. Karakter: 2

Fik sine første minutter i turneringen kort inde i anden halvleg, men fik aldrig rigtig lov til for alvor at sætte sit præg. Karakter: UB

Fik ikke spilletid nok til en karakter. Karakter: UB

En meget stille første halvleg for fløjen, der ventede og ventede på muligheden. Stensikker på de få chancer, der trods alt blev spillet ud på ham. Karakter: 6

Startede opgøret i forsvaret, men storebror Toft har bare ikke fået fat i det ved dette EM. Og fra bænken måtte han se unge Saugstrup overtage pladsen. Han er langt fra den Toft, vi husker. Karakter: 4

Der blev kigget langt efter ham i første kamp med en rystende defensiv, men mod Ungarn stod han da ud - desværre ikke for det gode. Først overtrådt og så en brændt 100 procent-chance. Helt ufatteligt uskarp. Karakter: 3

Når det lykkes, er det forfriskende med Damgaards hovedet under armen-stil. Når det ikke gør, er det smertefuldt at se på. Og i aften var det mest det sidste. Karakter: 3

Fik ikke spilletid nok til en karakter. Karakter: UB

Efter et kvarter fik han lov, og så kom Bramming ellers ind i en fin stime med sikre mål fra fløjen. I anden halvleg var der få skønhedsfejl og flere sikre mål fra fløjen. Karakter: 7

Danmarks isbjørn direkte fra Aalborg er muligvis yngste mand på holdet, men han har nok alligevel ikke energi til at rive mere i Banhidi efter den her kamp. Karakter: 6

Det var ikke mange rigtige beslutninger, landstræneren havde truffet fra start. Mikkel Hansen på højre back og Møllgaard på fløj fungerede slet ikke. Anden halvleg blev bedre, men også satset med de mest urutinerede kræfter inde i en helt afgørende kamp. Danmark slap af sted med det. Karakter: 2