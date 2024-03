Julie Scaglione er knust.

For selvom hun tog Danmark med storm, da hun smadrede igennem lydmuren ved VM-slutrunden i december og virkede helt ustoppelig, er virkeligheden nu en helt anden for den danske komet.

Det gik galt tirsdag 30. januar, hvor det 19-årige stortalent overrev sit korsbånd i en kamp mod Skanderborg Håndbold. Nu venter måneder på sidelinjen.

»Jeg har brugt de seneste dage på at være rigtig, rigtig ked af det. Det har været sindssygt hårdt at skulle sluge. Jeg har haft rigtig mange besøg for ikke at være alene, og jeg har fået rigtig mange søde beskeder og en masse henvendelser,« fortæller Ikast-spilleren til TV 2 Sport og sætter ord på chokket.

Selvom hun allerede tog bladet fra munden for en uge siden på sine sociale medier, er det stadig hårdt at snakke om for Julie Scaglione, der er ramt af tomhed.

Hun venter fortsat for at få foretaget operationen i højre knæ, inden hun for alvor kan rette blikket mod fremtiden.

»2024 startede faktisk rigtig godt. I dag fik jeg beskeden om et overrevet korsbånd, og 2024 bliver nu noget anderledes, end jeg havde regnet med,« skrev i sidste uge på sin Instagram-profil.

Julie Scaglione gjorde sig særligt bemærket i kampen mod Chile, da hun var afsted til VM med Danmark.

