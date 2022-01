Hele kampen igennem gik han og spyttede ukvemsord af sted mod de danske spillere.

Og med halvandet minut tilbage af det for længst afgjorte opgør valgte den montenegrinske fløj Mirko Radovic uprovokeret at klaske til Magnus Saugstrup, så smældet gav genlyd i hele arenaen i Debrecen.

Og det blev for meget for de danske spillere, der alle fik fortalt Radovic en sandhed eller to.

»Ja, ham har jeg ikke mange positive ord at sige om,« lød det prompte fra Saugstrup, da han efter den danske 30-21-åbningssejr blev spurgt til den hidsige fløj.

Handball - EHF 2022 Men's European Handball Championship - Group A - Denmark v Montenegro - Fonix Arena, Debrecen, Hungary - January 13, 2022 Montenegro's Mirko Radovic celebrates scoring a goal REUTERS/Marton Monus Foto: MARTON MONUS Vis mere Handball - EHF 2022 Men's European Handball Championship - Group A - Denmark v Montenegro - Fonix Arena, Debrecen, Hungary - January 13, 2022 Montenegro's Mirko Radovic celebrates scoring a goal REUTERS/Marton Monus Foto: MARTON MONUS

»Sådan er det – det kan være, han var lidt frustreret over, at de tabte. Jeg ved ikke, hvad der går galt i hovedet på ham.«

»Men sådan er der nogle typer, der er. Det må vi bare leve med. Det var egentlig bare til at ryste lidt på hovedet af.«

Anfører Niklas Landin undrede sig også over den overgearede langhårede fløjspiller.

»Vi får bolden og har den sikkert. Han tager så et unødvendigt slag, hvor jeg ikke er sikker på, han gik efter bolden.«

»Men det er, hvad der sker, når man er frustreret over at have tabt en kamp,« lød det overbærende fra den danske supermålmand.

Næste EM-opgave for danskerne hedder Slovenien. De venter i Fönix Arena i Debrecen lørdag aften.