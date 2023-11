Han hørte, der skete noget i knæet.

»Så tænkte jeg: ‘Satans også, det var det’. Det er oftest det, man kommer til i sådan en situation. Jeg så den igen, det så ikke godt ud.«

Sådan fortæller Magnus Saugstrup til B.T. om den dag i starten af februar, hvor han blev skadet under en pokalkamp i Tyskland.

Den danske stjerne frygtede det værste men 'slap' med en skade i ledbåndet. Noget, han i dag er meget glad for, og han understreger, at han slap 'helt vildt billigt'.

Dermed skulle han ikke sidde ude i så lang en periode, som han i første omgang troede.

Alligevel var det noget af en rutsjebanetur, med skade, genoptræning, comeback og så endda en Champions League-titel, som han var med til at erobre i midten af juni med resten af Magdeburg-holdet.

»Jeg var rigtig trist. Jeg troede faktisk, det var korsbåndet. Det var det heldigvis ikke. Så kunne jeg godt nå den sidste afsluttende del af sæsonen, hvis det også gik godt. Det gjorde det heldigvis, jeg kom tilbage. Jeg var selvfølgelig langt nede, men jeg fik styr på kroppen og fik egentlig også styr på resten og fik den trænet godt op. Så toppede det med Champions League, som var fuldstændig vanvittigt. Både hvordan det blev vundet og hele det stævne, det stak helt af,« smiler Magnus Saugstrup.

Lykken i øjnene er tydelig, når han tænker tilbage på den dag.

Magnus Saugstrup under træning med herrehåndboldlandsholdet i Brøndby Hallen, mandag den 30. oktober 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den største turnering i klubhåndbold, hvor kampene var tætte og først blev afgjort til allersidst.

»Jeg skulle i gang igen og finde en form igen. En ting er at stole på det, men du skal også tilbage på niveau for at præstere og være berettiget til at spille. Det gik måske også bedre end forventet. Det var vildt at få den tur igen,« siger Magnus Saugstrup, der også fik hjælp fra en særlig kant under sin genoptræning.

Hustruen Jeanette var nemlig en stor del af det.

Det var dels noget logistisk, der gjorde, hun deltog meget i genoptræningsprogrammet, men samtidig valgte parret også bare et prøve at finde det positive i en ærgerlig situation.

Magnus Saugstrup var med til at vinde VM-guld i januar. Kort tid efter blev han skadet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Set i bakspejlet gjorde det forløbet væsentligt nemmere, vurderer landsholdsprofilen.

»Ja, det tror jeg. Både for hendes skyld, så jeg ikke bare ligger på sofaen og laver ingenting, men hun også var en del af det der skete. Hun kunne lave mange af de samme øvelser. Det var helt basic fra start. Det var hun dygtig til at gøre, hun var også nødt til at være med. Jeg kunne ikke rigtig køre bil, så på den måde var det rigtig godt, hun også kunne hjælpe og være en del af det. Så måtte vi få det bedste ud af situationen,« forklarer han.

Samtidig var det 'gode' ved at blive skadet, at han fik mulighed for at bruge mere tid med familien.

Både hustruen, parrets søn og venner, som han ikke lige får set så meget til hverdag, fordi håndboldprogrammet er presset til tider.

»Det er ikke så tit, man lige når hjem i en periode. Det var bare mere tid, så er der stadig tid til at få genoptrænet og få gjort det med min kone. På den måde var det en god oplevelse. Vi fik det bedste ud af den situation, og det gik heldigvis godt.«