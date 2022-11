Lyt til artiklen

»Jeg var simpelthen ved at dø.«

Sarah Iversen var et stort smil, da hun mødte pressen efter sejren over Kroatien.

For hendes hjerte smeltede i en sådan grad, at hun 'var ved at dø', da hun løb på banen til kampen.

På tilskuerpladserne blandt de danske fans sad nemlig hendes mand Mark og sønnen Elliot klar til at heppe med hver deres landsholdstrøje med 'Iversen' på ryggen.

Sarah Iversens mand Mark og parrets søn Elliot på tilskuerpladserne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sarah Iversens mand Mark og parrets søn Elliot på tilskuerpladserne. Foto: Liselotte Sabroe

»Da jeg så ham komme ind med den nissehue, var jeg bare sådan: 'Kan I se ham? Kan I se, hvor sød han er?« jublede Sarah Iversen.

Det er første gang, hun er med til en slutrunde, efter hun blev mor i januar 2021, og hun har tidligere fortalt, at det er første gang, hun har skullet undvære sin søn så længe.

Hendes familie landede tidligt lørdag morgen, og hun nåede derfor også at hilse på dem, inden det gik løs i den vigtige mellemrundekamp.

»Jeg så dem i morges. Da de landede, var de lige ude forbi, så havde vi en halv time sammen. Det var simpelthen så dejligt. Det var hyggeligt,« fortalte Sarah Iversen.

Sarah Iversen med sin søn Elliott efter EM kvindehåndboldkampen i mellemrunden Danmark - Kroatien i Ljubljana, Slovenien, lørdag den 12. november 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sarah Iversen med sin søn Elliott efter EM kvindehåndboldkampen i mellemrunden Danmark - Kroatien i Ljubljana, Slovenien, lørdag den 12. november 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Sønnen sov, lige da hornet lød, men han vågnede efter lidt tid, og på den måde kunne Sarah Iversen fejre den store sejr med sin familie. Og hun lagde da heller ikke skjul på, at det betød enormt meget for hende at have dem med på sidelinjen ved EM.

»Det var virkelig dejligt. Det gav mig lige lidt ekstra energi. Ikke at jeg følte, jeg manglede det. Jeg kunne godt mærke, det gav lidt ro. For første gang har jeg rigtig sovet til middag. Jeg tror, det var fordi, jeg fik lov at se ham. Det var dejligt,« sagde en glad Sarah Iversen.

Danmark tog med sejren over Kroatien to ekstra vigtige point i mellemrunden. Det betyder, at der venter noget af en gruppefinale onsdag, hvor Norge venter. Vinder Jesper Jensens mandskab den kamp, er de klar til semifinalen.

Det kan de dog allerede være inden opgøret er i gang, hvis Sverige og Slovenien dummer sig tilpas meget inden.