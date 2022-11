Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da døren blev åbnet, begyndte hun bare at gå. Sarah Iversen anede ikke, hvor hun endte henne.

»Det var frygteligt. Det var, som om vi skulle til begravelse. Det var totalt opgivende.«

Tiden skal skrues tilbage til december 2019, hvor Danmark netop havde spillet uafgjort mod Serbien i sidste mellemrundekamp ved VM. Ét mål fra at spille sig til OL-kvalifikationen, som i stedet glippede endegyldigt og betød, at Sarah Iversen og resten af landsholdet måtte rejse knuste hjem.

Siden har håndboldstjernen på grund af graviditet og fødsel ikke været med til en slutrunde, men i år er hun med ved EM i Slovenien, og her håber hun også på at kunne hviske '2019' lidt væk.

Sarah Iversen efter den uafgjorte kamp mod Serbien i 2019. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Sarah Iversen efter den uafgjorte kamp mod Serbien i 2019. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

En slutrunde, hun i første omgang husker som 'fed', fordi landsholdet blandt andet stod med kniven for struben i gruppespillet og alligevel spillede sig videre med en sejr over stormagten fra Frankrig.

»Det var en rutsjebane. Vi starter med, at hele holdet får madforgiftning. Så æder vi os godt i gang, vi har nogle sindssyge kampe og slår nationer, vi ikke regnede med. Så ender vi desværre med at tabe en ret vigtig kamp og misser OL-kvalen. Det slår os fuldstændig ud. Det er en blandet følelse, men det var en fed slutrunde, fordi jeg fik så stor en rolle og for alvor kom ind på holdet og viste, hvad jeg står for og kan,« siger Sarah Iversen om slutrunden, hvor Danmark også slog Holland, der endte som verdensmestre.

Alligevel stod hun og holdet tilbage med en dårlig følelse efter den ekstremt skuffende niendeplads efter kampen mod Serbien, hvor et skud på overliggeren i sidste danske angreb slukkede drømmen om Tokyo i 2020.

»Vi døde jo nærmest. Jeg kan ikke huske noget. Jeg er helt væk fra, vi prøver at løbe retur, da det bliver afgjort. Jeg kan bare huske, jeg bare knækker. Jeg kommer ud i omklædningsrummet og kan slet ikke forholde mig til noget som helst, jeg er bare færdig. Jeg græder,« siger Sarah Iversen, der bare gik og gik, da det blev muligt at komme ud.

Sarah Iversen (th.) og Trine Østergaard efter en sejr over Holland ved VM i Japan. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Sarah Iversen (th.) og Trine Østergaard efter en sejr over Holland ved VM i Japan. Foto: FRANCK ROBICHON

»Det var virkelig hårdt. Vi snakkede nærmest ikke, vi prøvede at drikke sorgerne væk om aftenen, der tudede vi også. Det var frygteligt,« siger hun med tydelig alvor i stemmen om det, hun da også beskriver som en af de største nedture i håndboldkarrieren.

Derfor glæder Sarah Iversen sig også helt vildt. Til årets EM, som hun håber bliver et nyt og positivt kapitel til hendes slutrunde-cv.

»Jeg håber at kunne levere noget bedre og en bedre placering, end vi har fået de år, jeg har været med. Og selvfølgelig er det fedt at være med igen. At komme til mesterskaber er det allerfedeste ved at være landsholdsspiller,« siger hun med et smil.

Danmark, der sidste år vandt bronze ved VM, møder Slovenien, Serbien og Sverige i det indledende gruppespil, der starter 4. november. Kampene kan du selvfølgelig følge LIVE her på bt.dk.