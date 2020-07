»Der er ikke nogen, der har vidst noget. Historien gik jo på, jeg havde ondt i mine hæle. Og så blev jeg sendt hjem før tid. Jeg har også dårlige hæle, så det var ikke helt skidt.«

Sådan fortæller den danske landsholdsspiller Sarah Iversen om den sidste samling med landsholdet 8. juni.

Den var ikke som de andre. Ikke kun fordi det var den første med Jesper Jensen i spidsen. For Sarah Iversen var det også noget helt specielt.

Mens hun løb rundt blandt stab og holdkammerater, bar hun på en stor hemmelighed, som kun hun og hendes mand kendte til.

Vis dette opslag på Instagram Verdens bedste weekend #tbt #weddingday #hrogfruaabergiversen Et opslag delt af Sarah Iversen (@sarahiversen90) den 22. Jun, 2020 kl. 1.52 PDT

De havde aftalt ikke at sige noget, før der var gået de første 12 uger af graviditeten med det barn, hun havde i maven ved samlingen i Vejen.

»Jeg har også været med til at træne i Aarhus med Jesper, så det giver meget god mening, at jeg bare kunne bilde dem ind, at jeg ikke havde det så godt efter at starte så hårdt op,« fortæller 30-årige Sarah Iversen om den lille nødløgn.

Det var dog bestemt ikke nemt at holde masken.

»Det var sindssygt svært. Man havde jo samtaler med trænere, fysser, Christina Roslyng, der var holdleder. Det var lidt skuespil, men jeg tror, at alle, der har været gravide eller prøver det, har den der 12-ugers frygt, man gerne ville hen over,« siger hun og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram Vi skal være forældre .. #preggolife #lykkelig #januarbaby Et opslag delt af Sarah Iversen (@sarahiversen90) den 29. Jun, 2020 kl. 9.32 PDT

»Min mand og jeg blev enige om, at når jeg ikke var længere henne, skulle der ikke være noget rygte. Vi ville ikke melde noget ud, hvis nu jeg stod i uge 10 eller 11 og så havde fået en ufrivillig abort,« fortæller landsholdsspilleren, der til daglig spiller for Herning-Ikast.

Hun følte egentlig selv, at hun havde klaret skuespillet godt. Alligevel blev hun gennemskuet af flere omkring holdet, fortæller hun, efter hun offentliggjorde den store nyhed.

»Vi ville gerne være helt sikre, og det har der heldigvis været kæmpe forståelse for, men hold kæft, hvor har jeg fået mange beskeder, hvor folk bare har skrevet 'vi vidste det!'. Så troede man bare, man havde kørt mega godt skuespil, og så har alle åbenbart snakket om det bag min ryg. Måske har jeg ikke spillet den så godt,« griner Sarah Iversen, der allerede kan se på sig selv, at hun er gravid.

Hun fortæller blandt andet om en holdafslutning på Brødrene Price i Herning. Der var en, der sagde, der var noget anderledes ved hende, men hun turde ikke spørge.

»Den er svær, ikke, for så er det sådan 'har du taget på eller fået større bryster'. Det er en lidt svær situation,« siger Sarah Iversen med et smil.